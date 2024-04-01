Зато Екатерина говорит, что ей очень повезло со второй половинкой и Валентин является большой поддержкой для нее. Кроме того, Тышкевич рассказала, как ее болезнь повлияла на секс в отношениях.

Не пропустите Сила духа, которую ощутимо через экран: спортивные драмы, достойные внимания

Екатерина Тышкевич рассказала об отношениях с мужем

Актриса призналась, что их паре пришлось пройти через два кризиса. По словам Тышкевич, это было действительно тяжело и болезненно. Однако они вместе преодолевали эти трудности, много разговаривали о проблемах, открывались друг другу и решали эти вопросы.

Несмотря на это Екатерина признается, считает, что ей очень повезло с мужем. Валентин Томусяк поддерживает любимую в любые моменты. Тышкевич говорит, мужчина уже давно понимает ее с полуслова, поэтому ей не приходится объяснять, что она плохо себя чувствует. Актриса видит в нем свою самую большую опору и чувствует безграничную благодарность любимому.

Интервью Екатерины Тышкевич: смотрите видео

Кроме того, Екатерина рассказала, исчезает ли страсть в их паре из-за ее болезни. Она призналась, что в их сексуальных отношениях были разные этапы. Однако сейчас в паре все еще даже лучше, чем это было в начале отношений.

Когда у тебя постоянно болит голова – это отнюдь не возбуждает. А он (Валентин Томусяк – Кино 24) очень меня ценит, чувствует и боится навредить. Мы были в паузах, когда секса почти не было. Это было, потому что такая жизнь. Но потом это тоже пофиксилось благодаря психологу. Она дала мне определенные установки. Мне кажется, сейчас все очень хорошо,

– говорит Екатерина.

Она признается, что отсутствие секса точно не поможет ей вылечиться. Только наоборот может плохо повлиять на ее женские гормоны и репродуктивную систему. Поэтому, к счастью, в их паре все наладилось.

История любви Екатерины Тышкевич с мужем

Екатерина и Валентин познакомились на съемках сериала "Бессмертник", где между ними вспыхнул роман. Однако после окончания съемок мужчина решил завершить отношения. Со всем тем, актриса попыталась возбудить ревность у Валентина, уйдя на свидание с другим мужчиной. Это дало Томусяку понять, что он не хочет терять Екатерину.

Их отношения возобновились, а спустя два года актер сделал любимой предложение. 7 февраля 2019 года Валентин и Екатерина поженились.