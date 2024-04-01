Натомість Катерина каже, що їй дуже пощастило із другою половинкою і Валентин є великою підтримкою для неї. Окрім того, Тишкевич розповіла, як її хвороба повпливала на секс у стосунках.

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Катерина Тишкевич розповіла про стосунки з чоловіком

Акторка зізналася, що їхній парі довелося пройти через дві кризи. За словами Тишкевич, це було дійсно важко і болісно. Проте вони разом долали ці труднощі, багато розмовляли про проблеми, відкривались одне одному і розв'язували ці питання.

Попри це Катерина зізнається, вважає, що їй дуже пощастило із чоловіком. Валентин Томусяк підтримує кохану у будь-які моменти. Тишкевич каже, чоловік уже давно розуміє її з півслова, тому їй не приходиться пояснювати, що вона погано себе почуває. Акторка вбачає в ньому свою найбільшу опору і відчуває безмежну вдячність коханому.

Інтерв'ю Катерини Тишкевич: дивіться відео

Окрім того, Катерина розповіла, чи зникає пристрасть у їхній парі через її хворобу. Вона зізналась, що у їхніх сексуальних стосунках були різні етапи. Однак зараз у парі все ще навіть краще, ніж це було на початку відносин.

Коли в тебе постійно болить голова – це аж ніяк не збуджує. А він (Валентин Томусяк – Кіно 24) дуже мене цінує, відчуває і боїться нашкодити. Ми були в паузах, коли сексу майже не було. Це було, бо таке життя. Але потім це теж пофіксилось завдяки психологу. Вона дала мені певні установки. Мені здається, зараз все дуже добре,

– каже Катерина.

Вона зізнається, що відсутність сексу точно не допоможе їй вилікуватись. Лише навпаки може погано повпливати на її жіночі гормони та репродуктивну систему. Тому, на щастя, у їхній парі усе налагодилось.

Історія кохання Катерини Тишкевич із чоловіком

Катерина і Валентин познайомилися на зйомках серіалу "Безсмертник", де між ними спалахнув роман. Проте після закінчення зйомок чоловік вирішив завершити стосунки. З усім тим, акторка спробувала збудити ревнощі у Валентина, пішовши на побачення з іншим чоловіком. Це дало Томусяку зрозуміти, що він не хоче втрачати Катерину.

Їхні стосунки відновилися, а через два роки актор зробив коханій пропозицію. 7 лютого 2019 року Валентин і Катерина одружилися.