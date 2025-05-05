Известная украинская актриса ошеломила, как "сдала" СБУ предательницу Байрак: "Мне не стыдно за это"

Известная украинская актриса Екатерина Тышкевич рассказала, в каких отношениях находится с режиссером, которая предала Украину – Оксаной Байрак. Ранее Екатерина восхищалась ее творчеством, однако все изменилось после начала полномасштабной войны и озвучивания позиции режиссера.

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание OBOZ.UA. В материале узнаете, как Тышкевич обратилась в СБУ из-за пропагандистской позиции Байрак.

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Екатерина Тышкевич о предательнице Оксане Байрак

Екатерина Тышкевич призналась, что когда-то любила Оксану Байрак как режиссера. Однако, по ее словам, после начала полномасштабного вторжения, когда Байрак начала вести пропагандистские эфиры в соцсетях, она была шокирована.

Кстати, режиссер сбежала в Россию уже после начала большой войны в Украине. По ссылке узнаете, где сейчас и чем занимается предательница Оксана Байрак.

Актриса отметила, что публично заявила о полном расхождении во взглядах и подчеркнула, что не разделяет действий Оксаны Байрак. Она попросила больше не ассоциировать ее с этим человеком. По словам Тышкевич, того же дня Байрак позвонила ей с требованием удалить сообщение и даже заявила, что Екатерина должна перед ней извиниться.

Может, я действительно немного грубо сказала, что она, вероятно, не в себе, но мне не стыдно за это. Сообщила ей, что мы разрываем любые отношения, заблокировала везде. С тех пор мы не общаемся, хотя с ее стороны были попытки,

– рассказала Тышкевич.



Оксана Байрак / Фото из инстаграма режиссера

Актриса отметила, что была готова бороться за то, чтобы Оксана Байрак не продолжала распространять враждебную пропаганду, в частности сообщения с месседжами вроде "все не так однозначно".

Екатерина даже обратилась к знакомым в СБУ с просьбой обратить внимание на эту ситуацию, и, по ее словам, якобы даже было открыто дело. Впрочем, впоследствии стало известно, что Оксана спокойно выехала в Россию.