Екатерина разместила романтический видеоролик, на котором обнимается с мужем, и указала, что они с радостью будут принимать поздравления. Кроме того, опубликовала фото со свадьбы, которые растрогали поклонников.
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Первый юбилей супружеской жизни Екатерины Тышкевич с любимым
Екатерина обнародовала их нежное и чувственное видео. На романтических черно-белых снимках влюбленные обменялись нежными поцелуями и объятиями.
Мы с Валентином празднуем годовщину свадьбы – пять лет назад мы официально стали одной семьей,
– поделилась актриса.
Также пара поделилась с поклонниками фотографиями со свадьбы, показав, каким было празднование этого дня.
Свадьба Екатерины Тышкевич / Скриншот
Подписчики, которые обожают эту актерскую пару, уже успели поздравить молодых людей под публикацией. Вот, что они пишут:
- "Вы замечательные! Поздравляю вас! Берегите друг друга!"
- "Поздравляю, прекрасные!"
- "Какие вы котики. Поздравляю вас! Будьте счастливы и здоровы! Всегда!"
- "Искренне поздравляю вас! Вы – прекрасны! Счастья вам на долгие годы жизни!"
- "Присоединяюсь к поздравлениям. Здоровья, счастья, благополучия и мирного неба. Берегите свою любовь и купайтесь в ней до глубокой старости."
Валентин Томусяк всегда с Екатериной Тышкевич
Екатерина Тышкевич поделилась историей своей болезни, которая длится уже почти восемь лет. В поисках методов лечения тяжелых головных болей актриса даже находилась в психиатрической больнице, где ей установили катетер, что вызвало развитие сепсиса. Врачи почти чудом смогли спасти Екатерину, и все это время рядом с ней был заботливый муж.