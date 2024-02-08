Екатерина разместила романтический видеоролик, на котором обнимается с мужем, и указала, что они с радостью будут принимать поздравления. Кроме того, опубликовала фото со свадьбы, которые растрогали поклонников.

Смотрите также Что посмотреть после работы: 5 новых фильмов для хорошего настроения

Первый юбилей супружеской жизни Екатерины Тышкевич с любимым

Екатерина обнародовала их нежное и чувственное видео. На романтических черно-белых снимках влюбленные обменялись нежными поцелуями и объятиями.

Мы с Валентином празднуем годовщину свадьбы – пять лет назад мы официально стали одной семьей,

– поделилась актриса.

Также пара поделилась с поклонниками фотографиями со свадьбы, показав, каким было празднование этого дня.



Свадьба Екатерины Тышкевич / Скриншот

Подписчики, которые обожают эту актерскую пару, уже успели поздравить молодых людей под публикацией. Вот, что они пишут:

"Вы замечательные! Поздравляю вас! Берегите друг друга!"

"Поздравляю, прекрасные!"

"Какие вы котики. Поздравляю вас! Будьте счастливы и здоровы! Всегда!"

"Искренне поздравляю вас! Вы – прекрасны! Счастья вам на долгие годы жизни!"

"Присоединяюсь к поздравлениям. Здоровья, счастья, благополучия и мирного неба. Берегите свою любовь и купайтесь в ней до глубокой старости."

Валентин Томусяк всегда с Екатериной Тышкевич

Екатерина Тышкевич поделилась историей своей болезни, которая длится уже почти восемь лет. В поисках методов лечения тяжелых головных болей актриса даже находилась в психиатрической больнице, где ей установили катетер, что вызвало развитие сепсиса. Врачи почти чудом смогли спасти Екатерину, и все это время рядом с ней был заботливый муж.