Катерина розмістила романтичний відеоролик, на якому обіймається з чоловіком, і вказала, що вони з радістю прийматимуть привітання. Окрім того, опублікувала фото з весілля, які розчулили прихильників.
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Перший ювілей подружнього життя Катерини Тишкевич з коханим
Катерина оприлюднила їхнє ніжне та чуттєве відео. На романтичних чорно-білих знімках закохані обмінялися ніжними поцілунками та обіймами.
Ми з Валентином святкуємо річницю весілля – п'ять років тому ми офіційно стали однією родиною,
– поділилася акторка.
Також пара поділилась з прихильниками світлинами з весілля, показавши, яким було святкування цього дня.
Весілля Катерини Тишкевич / Скриншот
Підписники, які обожнюють цю акторську пару, уже встигли привітати молодих людей під публікацією. Ось, що вони пишуть:
- "Ви чудові! Вітаю вас! Бережіть один одного!"
- "Вітаю, прекрасні!"
- "Які ви котики. Вітаю вас! Будьте щасливими та здоровими! Завжди!"
- "Щиро вітаю вас! Ви – прекрасні! Щастя вам на довгі роки життя!"
- "Приєднуюсь до привітань. Здоров'я, щастя, добробуту і мирного неба. Бережіть своє кохання і купайтеся в ньому до глибокої старості."
Валентин Томусяк завжди з Катериною Тишкевич
Катерина Тишкевич поділилася історією своєї хвороби, яка триває вже майже вісім років. У пошуках методів лікування важких головних болів акторка навіть перебувала у психіатричній лікарні, де їй встановили катетер, що спричинив розвиток сепсису. Лікарі майже дивом змогли врятувати Катерину, і весь цей час поруч з нею був турботливий чоловік.