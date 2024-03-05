Я не выдержала долго, – первая леди Елена Зеленская расплакалась из-за фильма "Долгие сутки"
Источник:Piers Morgan Uncensored
24 февраля, во вторую годовщину полномасштабной войны, состоялась всеукраинская премьера документального фильма Алана Бадоева "Долгие сутки". Эту ленту уже посмотрела первая леди Украины, Елена Зеленская.
Узнайте в материале, как отреагировала жена президента на ленту и почему не смогла досмотреть фильм до конца.
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Елена Зеленская посмотрела фильм "Долгие сутки": как отреагировала первая леди
Недавно вышел документальный фильм Алана Бадоева "Долгие сутки". Елена Зеленская призналась, что намеревалась посмотреть эту ленту, но не смогла пересмотреть ее до конца из-за того, что ее накрыли эмоции.
Она также отметила, что все равно собирается досмотреть фильм, но для этого нужно быть в лучшем психоэмоциональном состоянии, чем сейчас.
Я не выдержала долго. Я была в слезах и пережила большой спектр эмоций. Я досмотрю этот фильм до конца. Но надо иметь запас эмоциональных сил, чтобы это сделать,
– сказала первая леди.
Интервью Елены Зеленской: смотрите видео
Зеленская сказала журналисту, что есть некоторые вещи, которые ее просто добивают. В такие моменты трудно держать себя в руках и она начинает рыдать. Фильм "Долгие сутки" оказался крайне тяжелым морально.
"Долгие сутки" Алана Бадоева: о чем фильм
Фильм "Долгие сутки" смонтировали из 200 часов видео, которые были сняты 12 тысячами человек. Люди использовали свои телефоны для документирования российских преступлений.
"Долгие сутки": смотрите онлайн трейлер фильма
В сюжете ленты отражены истории тех, кто выжил во время военных событий, а также упомянуты подвиги украинцев, погибших во время оккупации.