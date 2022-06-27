Вы спасаете жизнь, – Зеленская поблагодарила правительство Британии и вспомнила о письме мальчика из Мариуполя

Елена Зеленская выступила на крупнейшем в Великобритании фестивале документального кино Sheffield DocFest. В видеообращении она поблагодарила всех британцев, которым небезразлична судьба Украины.

На открытии мероприятия состоялась премьера фильма "День украинского добровольца" Владимира Тихого. К тому же, на фестивале покажут 10 украинских картин, 4 видеоработы и 8 проектов в разработке в рамках индустрийной секции.

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Елена Зеленская выступила на Sheffield DocFest

Елена Зеленская присоединилась к происшествию через видеосвязь. В обращении супруга президента поблагодарила "каждого, кто сейчас помогает украинцам, и правительство Великобритании за стратегическое партнерство".

Когда российская агрессия в Украине начиналась, мы отложили все культурные меры. Потому что колебались, уместно ли искусство во время войны? Но вскоре поняли – именно во время войны оно очень уместно. Каждый звук музыки, каждый кадр фильма является культурным фронтом, противостоящим хаосу,

– сказала она.

Елена Зеленская стремится, чтобы "украинские сезоны стали территорией свободы и правды – о том, что происходит в Украине. И чтобы, несмотря на прихоти всех диктаторов, эта свобода всегда оставалась в мире".

Елена Зеленская вспомнила о письме мальчика из Мариуполя Борису Джонсону

В начале своего обращения Зеленская поделилась: "Когда мне предложили записать это обращение, перед глазами было другое письмо – письмо маленького украинского мальчика из Мариуполя, которое написал его Борису Джонсону. Этот мальчик, его зовут Илья, потерял в Мариуполе маму, бабушку, дедушку. Он выдержал жизнь в подвалах, под российскими бомбами, но, к счастью, нашел любящую приемную семью".

Как отметила супруга президента, в письме британскому премьеру он написал, что хочет снова играть в футбол в Мариуполе и чтобы не умирали люди. Борис Джонсон во время очередного визита в Украину получил это письмо.

Для меня это важный пример связей между людьми при всем: несмотря на войну, несмотря на расстояние, несмотря на языковой барьер. Это история о том, чтобы люди, которым не безразлично, всегда найдут общий язык,

– сказала она.

На примере этого Зеленская подытожила, что все мы в Украине видим, насколько британцы не безразличны к нашей беде.

Елена Зеленская выступила на Sheffield DocFest: смотрите видео

Кратко о Sheffield DocFest и Сезоне культуры Великобритания/Украина

Sheffield DocFest – это самый большой в Великобритании и третьем по величине в мире фестивале документального кино. Украинский сезон, как сообщила Зеленская в телеграмме, посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Великобританией.

Заметим, что программа Сезона насчитывает 24 художественных, образовательных и коммуникационных проекта в 6 городах и на ключевых культурных событиях Великобритании. Часть мероприятий состоится онлайн на локациях по всему миру, объединяя разнообразное сообщество художников.

В телеграмме Зеленская отметила: "Сезон культуры Великобритания/Украина был инициирован и разработан British Council Ukraine и Украинским институтом при содействии Министерства иностранных дел Украины и Посольства Великобритании в Украине".

Напомним, что недавно она призвала французов не забывать о войне в Украине, не верить российской пропаганде, а также продолжать помогать украинским беженцам.

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