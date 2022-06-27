На відкритті заходу відбулася прем’єра фільму "День українського добровольця" Володимира Тихого. До того ж на фестивалі покажуть 10 українських картин, 4 відеороботи та 8 проєктів у розробці у межах індустрійної секції.

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Олена Зеленська виступила на Sheffield DocFest

Олена Зеленська доєдналася до події через відеозв’язок. У зверненні дружина президента подякувала "кожному, хто нині допомагає українцям, та уряду Великої Британії за стратегічне партнерство".

Коли російська агресія в Україні починалися, ми відклали усі культурні заходи. Бо вагалися, чи доречне мистецтво під час війни? Але невдовзі зрозуміли – саме під час війни воно дуже доречне. Кожен звук музики, кожен кадр фільму є культурним фронтом, який протистоїть хаосу,

– сказала вона.

Олена Зеленська прагне, щоб "українські сезони стали територією свободи й правди – про те, що відбувається в Україні. І щоб, попри забаганки всіх диктаторів, ця свобода завжди залишалася у світі".

Олена Зеленська згадала про лист хлопчика з Маріуполя Борису Джонсону

На початку свого звернення Зеленська поділилася: "Коли мені запропонували записати це звернення, перед очима був інший лист – лист маленького українського хлопчика з Маріуполя, який написав його Борису Джонсону. Цей хлопчик, його звати Ілля, втратив у Маріуполі маму, бабусю, дідуся. Він витримав життя у підвалах, під російськими бомбами. Але, на щастя, знайшов люблячу прийомну родину".

Як зазначила дружина президента, у листі до британського прем’єра він написав, що хоче знову грати у футбол у Маріуполі та щоби не вмирали люди. Борис Джонсон під час чергового візиту в Україну, отримав цього листа.

Для мене це важливий приклад зв’язків між людьми попри все: попри війну, попри відстань, попри мовний бар’єр. Це історія про те, щоб люди, яким не байдуже, завжди порозуміються,

– сказала вона.

На прикладі цього Зеленська підсумувала, що всі ми в Україні бачимо, наскільки британці не байдужі до нашої біди.

Олена Зеленська виступила на Sheffield DocFest: дивіться відео

Коротко про Sheffield DocFest та Сезон культури Велика Британія/Україна

Sheffield DocFest – це найбільший у Великій Британії та третьому за величиною у світі фестивалі документального кіно. Український сезон, як повідомила Зеленська у телеграмі, присвячений 30-річчю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Великою Британією.

Зауважимо, що програма Сезону налічує 24 мистецькі, освітні та комунікаційні проєкти у 6 містах та на ключових культурних подіях Великої Британії. Частина заходів відбудеться онлайн на локаціях у всьому світі, об’єднуючи різноманітну спільноту митців.

У телеграмі Зеленська зазначила: "Сезон культури Велика Британія/Україна був ініційований і розроблений British Council Ukraine та Українським інститутом за сприяння Міністерство закордонних справ України та Посольства Великої Британії в Україні".

Нагадаємо, нещодавно вона закликала французів не забувати про війну в Україні, не вірити російській пропаганді, а також продовжувати допомагати українським біженцям.

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