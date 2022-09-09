Еще в 2016 году один из продюсеров сериала Стивен Долдри сообщал, что в случае смерти королевы будет пауза с зйомкамы сериала. Это произошло, и сколько она продлится – пока неизвестно, Морган не уточнял, передает 24 канал.

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"Корона" – это любовное письмо к Елизавете II, и мне пока ничего добавить, кроме молчания и уважения. Мы также прекратим снимать с уважения,

– сказал Питер Морган изданию Deadline.

2016 запомнился многим киноманам премьерой сериала "Корона", который тогда вышел на Netflix. Он рассказывает о жизни королевской семьи, начиная с коронации и свадьбы Елизаветы II. Лента в деталях показывает, какие интриги и перипетии происходят за закрытыми дверями дворца. Популярность фильма была обусловлена безупречной игрой актеров, а также актрис, которые превратились в королеву Елизавету II.

Клэр Фой быстро культивировала новый сериал. Впоследствии, в 2017 году, актриса завоевала "Золотой глобус" за лучшее воплощение женской роли в драматическом телесериале.



Клер Фой в сериале "Корона" / Кадр из фильма

Позже в 2019 году Оливия Колман заменила на телеэкранах Клэр Фой. В отличие от мятежной предшественницы, на этот раз Елизавета II предстает в более зрелом и сложном образе.



Оливия Колман в сериале "Корона" / Кадр из фильма

Интересно, что покойная британская королева Елизавета II не смотрела популярный во всем мире сериал "Корона", снятый на основе ее биографии. Ее Величество считало, что кинолента слишком реалистично изображает жизнь королевской семьи.

В пятом сезоне "Короны" королеву Елизавету II играет звезда "Гарри Поттера" и "Аббатства Даунтон" Имельда Стонтон. Премьера пятого сезона должна пройти в ноябре 2022 года.

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