Ще у 2016 році один із продюсерів серіалу Стівен Долдрі повідомляв, що у разі смерті королеви, буде пауза з фільмуванням серіалу. Це сталося, і скільки вона триватиме – наразі не відомо, Морган не уточняв, передає 24 канал.

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Після смерті Єлизавети II: зйомки серіалу "Корона" призупинять

"Корона" — це любовний лист до Єлизавети II, і мені поки що нічого додати, крім мовчання та поваги. Ми також припинимо знімати з поваги,

– сказав Пітер Морган виданню Deadline.

2016 рік запам'ятався багатьом кіноманам прем'єрою серіалу "Корона", який тоді вийшов на Netflix. Він розповідає про життя королівської родини, починаючи з коронації та весілля Єлизавети II. Стрічка у деталях показує, які інтриги й перипетії відбуваються за зачиненими дверима палацу. Популярність фільму була зумовлена також бездоганною грою акторів, а також актрис, які перевтілились у королеву Єлизавету II.

Клер Фой швидко культивувала новий серіал. Згодом, у 2017 році, актриса здобула "Золотий глобус" за найкраще втілення жіночої ролі в драматичному телесеріалі.



Клер Фой у серіалі "Корона" / Кадр з фільму

Пізніше у 2019 році Олівія Колман замінила на телеекранах Клер Фой. На відміну від бунтівливої попередниці, цього разу Єлизавета II постає в більш зрілому та складному образі.



Олівія Колман у серіалі "Корона" / Кадр з фільму

Цікаво, що покійна британська королева Єлизавета II не дивилась популярний у всьому світі серіал "Корона", знятий на основі її біографії. Її Величність вважала, що кінострічка занадто реалістично змальовує життя королівської родини.

У п'ятому сезоні "Корони" королеву Єлизавету II грає зірка "Гаррі Поттера" і "Абатства Даунтон" Імельда Стонтон. Прем’єра п’ятого сезону має відбутися в листопаді 2022 році.

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