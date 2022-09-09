Netflix приостановил съемки сериала "Корона" после смерти королевы Елизаветы II

Сценарист и продюсер "Короны" Питер Морган заявил, что съемки сериала после смерти Елизаветы II на время будут приостановлены. Сегодня продолжалось съемка 5 сезона шоу.

Еще в 2016 году один из продюсеров сериала Стивен Долдри сообщал, что в случае смерти королевы будет пауза с зйомкамы сериала. Это произошло, и сколько она продлится – пока неизвестно, Морган не уточнял, передает 24 канал.

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После смерти Елизаветы II: съемки сериала "Корона" приостановят

"Корона" – это любовное письмо к Елизавете II, и мне пока ничего добавить, кроме молчания и уважения. Мы также прекратим снимать с уважения,

– сказал Питер Морган изданию Deadline.

2016 запомнился многим киноманам премьерой сериала "Корона", который тогда вышел на Netflix. Он рассказывает о жизни королевской семьи, начиная с коронации и свадьбы Елизаветы II. Лента в деталях показывает, какие интриги и перипетии происходят за закрытыми дверями дворца. Популярность фильма была обусловлена безупречной игрой актеров, а также актрис, которые превратились в королеву Елизавету II.

Клэр Фой быстро культивировала новый сериал. Впоследствии, в 2017 году, актриса завоевала "Золотой глобус" за лучшее воплощение женской роли в драматическом телесериале.



Клер Фой в сериале "Корона" / Кадр из фильма

Позже в 2019 году Оливия Колман заменила на телеэкранах Клэр Фой. В отличие от мятежной предшественницы, на этот раз Елизавета II предстает в более зрелом и сложном образе.



Оливия Колман в сериале "Корона" / Кадр из фильма

, что покойная британская королева Елизавета II не смотрела популярный во всем мире сериал "Корона", снятый на основе ее биографии. Ее Величество считало, что кинолента слишком реалистично изображает жизнь королевской семьи.

В пятом сезоне "Короны" королеву Елизавету II играет звезда "Гарри Поттера" и "Аббатства Даунтон" Имельда Стонтон. Премьера пятого сезона должна пройти в ноябре 2022 года.

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