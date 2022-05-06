Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак пригласил Анджелину Джоли присоединиться к поддержке инициированного президентом Владимиром Зеленским проекта United24. Больше об этом – читайте дальше.

Как известно, голливудскую звезду в Украину пригласил глава ОП Андрей Ермак. После визита во Львов он снова в режиме видеоконференции пообщался с Джоли, поблагодарил за разговоры с переселенцами и проинформировал о запуске United24. Это проект, который должен объединить людей со всего мира вокруг желания помочь Украине. Он попросил ее рассмотреть возможность приобщиться к поддержке этой инициативы.

Читайте также Джоли впервые в инстаграме прокомментировала визит в Украину и показала обломок бомбы

Ермак еще раз общался с Джоли и попросил приобщиться к поддержке проекта United24

Это уже второй разговор Ермака с Джоли. Во время первой он пригласил актрису в Украину. Напомним, украинцы были поражены неожиданным приездом звезды во Львов. В то же время Джоли продолжает гордиться мужеством и стойкостью украинцев.

Все, кого вы встретили, были очень счастливы. Это чрезвычайно ценно, когда такой вдохновенный человек, как вы, общается с теми, кому сейчас тяжело, делится с ними своей энергией и чувствами.

– подчеркнул он.

Со своей стороны Анджелина Джоли поблагодарила за содействие в организации и сопровождении ее поездки во Львов. Она отметила, что была очень тронута общением с украинцами, которых встретила, и волонтерами, которые много помогают другим.

Я глубоко предана тому, чтобы помочь им любым возможным для меня способом, особенно детям. Я сделаю все возможное для детей в вашей стране,

– сказала она.



Андрей Ермак и Анджелина Джоли / Скриншот разговора, ОП

Как сообщили в ОП, Андрей Ермак и Анджелина Джоли обсудили необходимость практических шагов для решения проблем, с которыми сталкиваются украинские дети из-за войны, в частности из-за вынужденного переселения, развода с близкими, физические и психологические травмы.

"Акторка рассказала о готовности взаимодействовать с ответственными лицами и структурами, которые непосредственно заботятся о проблемах детей, чтобы должным образом организовать всю необходимую деятельность и оказать практическую помощь", – отметили представители.

В разговоре звезда Голливуда также отметила, что ее очень беспокоит судьба оставшихся без опеки детей, которые находятся на временно оккупированных территориях или были депортированы.

Ермак также проинформировал Анджелину Джоли о запуске инициированного Президентом Владимиром Зеленским проекта United24, который объединит людей со всего мира вокруг желания помочь Украине. Он попросил ее рассмотреть возможность приобщиться к поддержке этой инициативы. Более того, руководитель Офиса Президента пригласил Анджелину Джоли снова посетить Украину.

Анджелина Джоли на львовском вокзале общается с украинцами: смотрите видео