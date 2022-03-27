Недавно актриса Эми Шумер, которая будет ведущей Оскара в этом году, пригласила Зеленского выступить на торжественной церемонии награждения, сообщил 24 канал. Шон Пенн поддержал эту позицию, но ответа от Американской киноакадемии или Президента Украины пока не было.

Читайте также Оскар-2022: все, что стоит знать о самой престижной кинопремии Голливуда

Как сообщило издание The New York Post , Владимир Зеленский ведет переговоры с Академией кинематографических искусств и наук о появлении его видео во время воскресной трансляции церемонии вручения премии Оскар ночью 28 марта.

Источник сообщил, что дебаты сосредоточены на том, должен ли Оскар оставаться аполитичным, поскольку вторжение России в Украину продолжается.

Шон Пенн уничтожит свою награду Оскара, если в этом году на премии не будет выступать Зеленский

Я молюсь, что это неправда, но если да, бойкотируйте это и не идите туда. Если Американская киноакадемия отклонит виртуальное выступление Владимира Зеленского, я публично уничтожу свой Оскар,

– сказал он в интервью CNN .

Шон Пенн призвал бойкотировать Оскар-2022, если на нем не будет выступать Зеленский: смотрите видео

Кроме того, Шон Пенн рассказал, что уверен в победе Украины в борьбе с Россией.

Представитель киноиндустрии своими глазами увидел, как "русский мир" стучится в дверь ракетами. Однако в этот момент он увидел невероятное желание бороться за собственную свободу. Он это назвал "чрезвычайным мужеством и объединением"