Нещодавно актриса Емі Шумер, яка цього року буде ведучою Оскара, запросила Зеленського виступити на урочистій церемонії нагородження, повідомив 24 канал. Шон Пенн підтримав цю позицію, але відповіді від Американської кіноакадемії чи Президента України наразі не було.

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Як повідомило видання The New York Post, Володимир Зеленський веде переговори з Академією кінематографічних мистецтв та наук щодо появи його відео під час недільної трансляції церемонії вручення премії Оскар вночі 28 березня.

Джерело повідомило, що дебати зосереджені на тому, чи Оскар повинен залишатися аполітичним, оскільки вторгнення Росії в Україну триває.

Шон Пенн знищить свою нагороду Оскара, якщо цього року на премії не виступатиме Зеленський

Я молюся, що це неправда, але якщо так, бойкотуйте це і не йдіть туди. Якщо Американська кіноакадемія таки відхилить віртуальний виступ Володимира Зеленського, я публічно знищу свій Оскар,

– сказав він в інтерв’ю CNN.

Шон Пенн закликав бойкотувати Оскар-2022, якщо на ньому не виступатиме Зеленський: дивіться відео

Крім цього, Шон Пенн розповів, що впевнений у перемозі України в боротьбі з Росією.

Представник кіноіндустрії на власні очі побачив, як "русскій мір" стукає у двері ракетами. Проте також у цей момент він побачив неймовірне бажання боротися за власну свободу. Він це назвав "надзвичайною мужністю та об'єднанням"

У мене немає жодних сумнівів, що Україна переможе у цій боротьбі. І тоді буде питання, де ми були, коли вони це зробили,

– зауважив режисер.