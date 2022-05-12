"Есть вещи, которые нельзя прощать": Юрий Горбунов поделился видеообращением украинских артистов
Источник:инстаграм Юрия Горбунова
Украинский актер и ведущий Юрий Горбунов опубликовал в инстаграме ролик с украинскими звездами и кадрами войны украинцев за свободу и независимость.
С первого дня войны каждый украинец помогает в борьбе с врагом: работает, волонтерит, защищает Украину в ВСУ. Многие знаменитости переходят с русского на украинский язык общения. Артисты призывают помнить, какие зверства совершает оккупант на наших землях и никогда не прощать.
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Юрий Горбунов поделился обращением украинских артистов: "Есть вещи, которых нельзя прощать"
Украинский артист считает, что каждый россиянин виновен в войне против Украины: "Они должны понести какое-то наказание за все происходящее. И нет ни одного россиянина за границей, который был бы в этом не виновен. Равнодушие и молчание россиян привели к этой великой трагедии ", – подчеркнул он.
Есть вещи, которые нельзя прощать! Рашисты хотели уничтожить нас, наш язык, идентичность и культуру! А в ответ получили невиданное объединение украинцев в сверхмощную, непобедимую нацию!
– подписал видео Юрий Горбунов.
В ролике стихотворение зачитали украинские актеры, народные артисты Украины и музыкальные исполнители:
- Анна Бирзул: "Уважаемые, давайте уже начинать, себя любить и уважать".
- Ирма Витовская-Ванца: "Давайте объединяться и помнить, есть вещи, которых нельзя прощать"
- Ахтем Сеитаблаев: "Мы уже не имеем права забыть, как умирают каждый день мирные люди"
- Богдан Бенюк: "И праправнуки наши должны это знать, – есть вещи, которых нельзя прощать"
- Олег Шумей: "В Кремле наши архивы курил веками, обо всем, что я знаю, обязан маме"
- Юрий Горбунов: "Ибо в школах нам тех знаний не давали, да мы и украинского в школах не знали"
- Ольга Сумская: "Давайте объединяться, любить, кричать, о том, как они пришли нас убивать"
- Александр Педан: "Мы не забудем, мир должен знать, есть вещи, которых нельзя прощать"
- Андрей Исаенко: "Из их ладоней кровь не сойдет веками, об этом своим детям рассказывайте, мамы"
- Руслана Лыжичко: "Мы не собираемся забывать, есть вещи, которых нельзя прощать"
- Михаил Хома: "От ныне мы все супергерои, потому что в мире никто не повторит эту"
- Анна Бирзул: "Уважаемые, я должен сказать, есть вещи, которых нельзя прощать"