"Есть вещи, которые нельзя прощать": Юрий Горбунов поделился видеообращением украинских артистов

Украинский актер и ведущий Юрий Горбунов опубликовал в инстаграме ролик с украинскими звездами и кадрами войны украинцев за свободу и независимость.

С первого дня войны каждый украинец помогает в борьбе с врагом: работает, волонтерит, защищает Украину в ВСУ. Многие знаменитости переходят с русского на украинский язык общения. Артисты призывают помнить, какие зверства совершает оккупант на наших землях и никогда не прощать.

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Юрий Горбунов поделился обращением украинских артистов: "Есть вещи, которых нельзя прощать"

Украинский артист считает, что каждый россиянин виновен в войне против Украины: "Они должны понести какое-то наказание за все происходящее. И нет ни одного россиянина за границей, который был бы в этом не виновен. Равнодушие и молчание россиян привели к этой великой трагедии ", – подчеркнул он.

Есть вещи, которые нельзя прощать! Рашисты хотели уничтожить нас, наш язык, идентичность и культуру! А в ответ получили невиданное объединение украинцев в сверхмощную, непобедимую нацию!

– подписал видео Юрий Горбунов.

В ролике стихотворение зачитали украинские актеры, народные артисты Украины и музыкальные исполнители: