З першого дня війни кожен українець допомагає у боротьбі з ворогом: працює, волонтерить, захищає Україну в ЗСУ. Багато знаменитостей переходять з російської на українську мову спілкування. Артисти закликають пам’ятати, які звірства робить окупант на наших землях і ніколи не пробачати.

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Юрій Горбунов поділився зверненням українських артистів: "Є речі, яких не можна прощати"

Український артист вважає, що кожен росіянин винен у війні проти України: "Вони повинні понести якесь покарання за все те, що відбувається. І немає жодного росіянина за кордоном, який був би у цьому не винний. Байдужість і мовчання росіян призвели до цієї великої трагедії", – наголосив він.

Є речі, які не можна прощати! Рашисти хотіли знищити нас, нашу мову, ідентичність і культуру! А у відповідь отримали небачене об’єднання українців у надпотужну, непереможну націю!,

– підписав відео Юрій Горбунов.

У ролику вірш зачитали українські актори, народні артисти України та музичні виконавці: