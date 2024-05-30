Кино 24 расскажет, как изменилась Ева Лонгория и почему она считала когда-то себя "гадким утенком". Также вы узнаете, планирует ли она продолжать актерскую деятельность в дальнейшем.

Смотрите также Романтические комедии на вечер: фильмы, что можно посмотреть с любимым человеком

Как изменилась Ева Лонгория

Родилась Ева Лонгория 15 марта 1975 года в городе Корпус-Кристи, что в южной части штата Техас на побережье Мексиканского залива.

В детстве актриса думала, что ее удочерили, ведь она единственная из ее 4 сестер имела темный цвет волос и была смуглой, в то время как ее сестры были светловолосые и голубоглазые.

Однако это не единственное в чем сомневалась актриса. Ева – звезда, которая редко когда сходит с обложек глянцевых журналов, считала себя в детстве "гадким утенком". Об этом актриса рассказала во время общения с интервьюером на ELLE Women in Hollywood Awards.

Я не считала себя красавицей, когда росла, поэтому у меня нет здоровых отношений с этим, ведь это слово не было обо мне,

– сказала Лонгория.

Звезда добавила, что это изменилось, когда ей пришлось играть сексуальных героинь. Мол, именно они придали ей уверенности.

В 2000 году Ева дебютировала в эпизодической роли стюардессы в известном молодежном сериале "Беверли-Хиллз". После этого у нее были лишь небольшие роли в недостаточно известных проектах, однако в 2004 году судьба ей улыбнулась, которая принесла ей и успех, и славу. Лонгорию утвердили на роль Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки".



Ева Лонгория в 1 сезоне "Отчаянных хозяек" 2004 год / Скриншот 24 Канала

К слову, за эту роль актриса была номинирована на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в телевизионном сериале. Несмотря на успех сериала с участием Евы, дальнейшие картины, в которых снялась актриса, не пользовались таким бешеным интересом у зрителей, однако это не повлияло на популярность самой Лонгории.



Ева Лонгория в 8 сезоне "Отчаянных хозяек" 2012 год / Скриншот 24 канала

Ева Лонгория часто появляется на обложках известных журналов и снимается в многочисленных рекламных роликах, сотрудничает с известными компаниями, среди которых косметический бренд L'Oreal.

Актриса также является автором кулинарной книги "Кухня Евы: Готовьте с любовью семье и друзьям", которую она выпустила в 2011 году.



Книга Евы Лонгории / Фото Amazom.com

К слову, актриса была трижды замужем. В 2018 году Ева родила первого ребенка, сына по имени Сантьяго Энрике.

Продолжит ли Ева Лонгория сниматься в Голливуде

В апреле этого года издание Daily Mail писало, что Ева Лонгория вместе с семьей покидает Лос-Анджелес и переезжает в Испанию. Актриса и ее муж, мексиканский бизнесмен Хосе Антонио Бастон, уже начали перевозить вещи и активно занимаются продажей дома в Беверли-Хиллз.

"Они хотят воспитывать сына в месте, где он будет окружен природой и красотой и где его не "засосет" весь этот голливудский цикл", – объяснил инсайдер издания. Актриса "полностью покончила" с Лос-Анджелесом, сообщают источники DailyMail.com.

Заметим, что в этом году Еве Лонгории исполнилось 49 лет, которая, однозначно, имеет непревзойденный вид.

Фильмография Евы Лонгории