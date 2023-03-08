В Украине продолжается Третья мировая война, – режиссер Евгений Афинеевский

Американский режиссер Евгений Афинеевский представил свой документальный фильм "Свобода в огне: борьба Украины за свободу" по приглашению посольства США в Литве. Там он рассказал о войне в Украине, своей ленте и вспомнил события Революции Достоинства.

Режиссер отметил, что его целью было достучаться до тех, кто игнорирует войну в Украине, побуждать их к действию, рассказать правдивые истории об украинцах, научить людей и пробудить их совесть. Фильм был посвящен журналистам и каждому, кто ежедневно рискует своей жизнью, чтобы показать, что происходит в Украине.

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Евгений Афинеевский представил свой фильм Литве и рассказал о войне в Украине

"Если мы посмотрим на Третью мировую войну, которая происходит сегодня, это гибридная война, – сказал Евгений Афинеевский. – С одной стороны, у нас ракетные обстрелы, гибнут мирные жители, с другой – гибридная война СМИ и пропаганды. Многие нынешние диктаторы воспользовались игрой Геббельса – взять большую ложь, повторять ее снова и снова, и в конце концов она станет правдой Путин успешно адаптировал это с 2010 года, когда начал принимать определенные законы в России. Пропаганда – это проблема. Когда люди, находящиеся под ее влиянием, смотрят мой фильм, они молчат, потому что, увидев нечто подобное, очень трудно приводить аргументы", – Евгений Афиниевский, кинорежиссер российского происхождения из США, посетивший Университет Витаутаса Великого по приглашению. Об этом сообщает посольство. США

В Литве режиссер представил свою последнюю работу – документальный фильм "Свобода в огне: Борьба Украины за свободу", который является продолжением номинированной на Оскар фильма "Зима в огне" 2015 года. В ней показали страшные события, пережившие украинцы за время полномасштабной войны. Часть картины состоит из видео, созданных

"Свобода в огне: Борьба Украины за свободу" показали в Литве / Фото The Baltic Times

Борьба между человечеством и абсолютным злом

Как рассказал режиссер, он не хотел слепо показывать ужасающие графические изображения, ведь тогда люди будут просто выключать телевизор и не будут обращать внимания. "Для меня сейчас важнее соединить матерей с Украиной, которые каждую ночь молятся о безопасности своих детей, чтобы они просыпались каждое утро и оставались живыми, с матерями во всем мире. Показать врачей, волонтеров, журналистов. Показать варварскую или бездонную жестокость по отношению к человечеству. Украинская нация имеет человечность, отличное чувство юмора, несмотря на все пули и бомбы, падающие в основном на их головы", – объяснил Афинеевский.

Во время обсуждения после показа фильма, философ профессор ВМУ Гинтаутас Мажейкис отметил, что люди, у которых брали интервью в фильме, называют войну в Украине не просто жестокой, но и банальной, подобно тому, как философ Анна Арендт описывала преступления нацистов. Однако, по мнению некоторых аналитиков, поведение русских солдат можно охарактеризовать не просто как банальное, но и бездонное.

"Мы ожидали, что некоторые из российских солдат будут банальными, без образования, коррумпированными, получая товары из Украины, но мы не рассматривали их как людей, получающих удовольствие от убийства, пыток или судебного преследования. Мы всегда думали, что видим дно зла, но на следующий день мы поняли, что это не дно, оно могло быть еще страшнее. Тогда украинские аналитики начали говорить, что это бездонное зло. Данте думал, что кругов ада всего девять, однако они бесконечны. Мы видим элементы абсолютного зла", – сказал профессор Гинтаутас Мажейкис.

Гинтаутас Мажейкис / Фото The Baltic Times

Режиссер также спросил, почему в его фильме используется не только украинский, но и русский язык. По его словам, это сделано для того, чтобы показать, что Украина открыта для всех. "Это было решение показать, что то, что говорит российская пропаганда об Украине, является подавлением людей, которые говорят на русском. Об этом врут на российском телевидении. Я задавал вопросы на русском, кто-то отвечал на украинском, кто-то из уважения ко мне общался на русском. Это то, что я увидел через объектив своей камеры, остался верен этому. Я пытаюсь показать гостеприимство и открытость украинского сообщества", — объяснил автор документального фильма, дополнив, что согласен с попытками украинцев ограничить использование русского языка на телевидении, потому что это удручает украинскую культуру.

"Свобода в огне: Борьба Украины за свободу": смотрите трейлер фильма

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Евромайдан: руководство для революций в 21 веке

Евгений Афинеевский ранее посещал Литву, чтобы представить свой номинированный на Оскар фильм "Зима в огне: борьба Украины за свободу", в котором задокументированы протесты 2013 – 2014 годов в Украине, которые привели к Революции Достоинства. Гость подчеркнул, что сегодня, как и в то время, каждый народ Украины находит способ внести свой вклад в победу.

"Во время Майдана был большой плакат: большая капля воды и надпись "Каждый из нас - капля воды, но вместе мы - океан". (...) Богатые и бедные, молодые и старые, разные социальные классы, все религиозные группы были вместе, обнаруживая волю нации и борясь. Это было прекрасно. Этой холодной зимой люди выстояли против пуль, против полицейских палок и доказали свою верность демократическим ценностям и Европейскому Союзу", – подчеркнул режиссер.

В прошлом году, когда началась полномасштабная война, СМИ спрашивали Афинеевского об Украине. Он сказал: "Они (украинцы – 24 канал) свободолюбивая нация, они никогда не сдадутся, они умрут стоя и получат пули в лицо, но они никогда не станут на колени. Это правда. Это то, что я видел на Майдане". Афинеевский, назвав это одним из самых больших уроков, которые он усвоил в Украине.

По словам режиссера, протесты в Украине, изображенные в его фильме "Зима в огне", вызвали аналогичные протесты в других странах мира: Гонконге, Венесуэле, Никараге, Чили, Ливане. "Украинский народ проложил дорогу многим странам к борьбе с диктаторами, к противостоянию угнетению. Они создали руководство революции 21 века", – сказал он, добавив, что самые известные диктаторы, такие как Гитлер или Путин, всегда плохо заканчивают.

"Зима в огне": смотрите трейлер фильма

Россияне напуганы, двулики и отравлены пропагандой

Режиссер, родившийся в России, но эмигрировавший в 1991 году и проживающий сейчас в США, также поделился своим мнением о российском обществе и о том, что россияне могут подняться на борьбу за демократические ценности и противостоять правительству.

"В России есть несколько категорий (людей – 24 канал). Некоторые боятся говорить и остаются в зоне комфорта. Некоторые безразличны, как многие российские артисты, которые считают Запад отвратительным, а потом развлекаются американскими премиями Грэмми. Есть еще люди, глубоко отравленные пропагандой". Я думаю, что с российским населением должно произойти что-то серьезное, чтобы оно получило это откровение, им решать, хотят ли они оставаться рабами", – подчеркнул Афинеевский, напомнив, что не ставил своей целью победить российскую пропаганду своим фильмом; объединилась и помогла Украине победить.

Помогайте Украине, просвечивайте друзей, устраивайте кинопоказы, собирайте средства, организуйте митинги. Есть миллионы способов помочь. Небезопасно обществу оставаться в зоне комфорта. Нужно вывести людей из зоны комфорта, иначе завтра вы можете не сидеть на этих местах, я могу не сниматься в следующих фильмах. Мы должны что-то сделать. Ваше сердце подскажет, что делать, просто будьте открыты,

– сказал он.

Показ фильма и встреча с режиссером Евгением Афинеевским в Университете Витовта Великого прошли 28 февраля. Его организовало посольство США в Литве.

Фильм "Свобода в огне: Борьба Украины за свободу" с участием оскароносной актрисы Гелен Миррен получил множество наград на Международном кинофестивале в Гемптоне, кинофестивале в Саване, кинофестивале в Милл-Уэлле и кинофестивале в Брагачине. Он получил награду Kineo и номинацию на Стокгольмском кинофестивале. Премьера фильмов Афинеевского состоялась на Венецианском международном кинофестивале, Международном кинофестивале в Теллуриде, Международном кинофестивале в Торонто, Римском международном кинофестивале и кинофестивале Санденс, а его работы были номинированы на Оскар, Эмми и премию PGA.