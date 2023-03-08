Режисер зазначив, що його метою було достукатися до тих, хто ігнорує війну в Україні, спонукати їх до дії, розповісти правдиві історії про українців, навчити людей і пробудити їхню совість. Фільм був присвячений журналістам та кожному, хто щодня ризикує своїм життям, щоб показати, що насправді відбувається в Україні.

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Євген Афінеєвський представив свій фільм Литві та розповів про війну в Україні

"Якщо ми подивимося на Третю світову війну, яка відбувається сьогодні, це гібридна війна, – сказав Євген Афінеєвський. – З однієї сторони, у нас ракетні обстріли, гинуть мирні жителі, з іншої – гібридна війна ЗМІ та пропаганди. Багато нинішніх диктаторів скористалися грою Геббельса – взяти велику брехню, повторювати її знову і знову, і зрештою вона стане правдою. Путін успішно адаптував це з 2010 року, коли почав ухвалювати певні закони в Росії. Пропаганда – це проблема. Коли люди, які перебувають під її впливом, дивляться мій фільм, вони мовчать, тому що, побачивши щось подібне, дуже важко наводити аргументи", — Євген Афініївський, кінорежисер російського походження зі США, який відвідав Університет Вітаутаса Великого на запрошення. Про це повідомляє посольство США.

У Литві режисер представив свою останню роботу – документальний фільм "Свобода у вогні: Боротьба України за свободу", який є продовженням номінованої на Оскар стрічки "Зима у вогні" 2015 року. У ній показали страшні події, які українці пережили за час повномасштабної війни. Частина картини складається із відео, створених у співпраці із 24 Каналом.

"Свобода у вогні: Боротьба України за свободу" показали у Литві / Фото The Baltic Times

Боротьба між людством та абсолютним злом

Як розповів режисер, він не хотів сліпо показувати жахливі графічні зображення, адже тоді люди просто вимикатимуть телевізор і не звертатимуть уваги. "Для мене нині важливіше поєднати матерів з України, які щоночі моляться про безпеку своїх дітей, щоб вони прокидалися щоранку і залишалися живими, з матерями у всьому світі. Показати лікарів, волонтерів, журналістів. Показати варварську чи бездонну жорстокість стосовно людства. Українська нація має людяність, відмінне почуття гумору, попри всі кулі та бомби, які падають в основному на їхні голови", — пояснив Афінеєвський.

Під час обговорення після показу фільму, філософ професор ВМУ Гінтаутас Мажейкіс зазначив, що люди, у яких брали інтерв'ю у фільмі, називають війну в Україні не просто жорстокою, а й банальною, подібно до того, як філософ Ганна Арендт описувала злочини нацистів. Однак, на думку деяких аналітиків, поведінку російських солдатів можна схарактеризувати не просто як банальну, а й бездонну.

"Ми очікували, що деякі з російських солдатів будуть банальними, без освіти, корумпованими, одержуючи товари з України, але ми не розглядали їх як людей, які отримують задоволення від вбивства, тортур чи судового переслідування. Ми завжди думали, що бачимо дно зла, але наступного дня ми зрозуміли, що це не дно, воно могло бути ще страшнішим. Тоді українські аналітики почали казати, що це бездонне зло. Данте думав, що кіл пекла всього дев'ять, проте вони нескінченні. Ми бачимо елементи абсолютного зла", – сказав професор Гінтаутас Мажейкіс.

Гінтаутас Мажейкіс / Фото The Baltic Times

Режисера також запитали, чому у його фільмі використовується не лише українська, а й російська мова. За його словами, це зроблено для того, щоб показати, що Україна є відкритою для всіх. "Це було рішення показати, що те, що каже російська пропаганда про Україну є придушенням людей, які говорять російською. Про це брешуть на російському телебаченні. Я ставив запитання російською, хтось відповідав українською, хтось із поваги до мене спілкувався російською. Це те, що я побачив через об'єктив своєї камери, залишився вірним цьому. Я намагаюся показати гостинність та відкритість української спільноти", — пояснив автор документального фільму, доповнивши, що згоден зі спробами українців обмежити використання російської мови на телебаченні, бо це пригнічує українську культуру.

"Свобода у вогні: Боротьба України за свободу" : дивіться трейлер фільму

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Євромайдан: посібник для революцій у 21 столітті

Євген Афінеєвський раніше відвідував Литву, щоб представити свій номінований на Оскар фільм "Зима у вогні: боротьба України за свободу", в якому задокументовано протести 2013 – 2014 років в Україні, які призвели до Революції Гідності. Гість підкреслив, що сьогодні, як і на той час, кожен народ України знаходить спосіб зробити свій внесок у перемогу.

"Під час Майдану був великий плакат: велика крапля води та напис "Кожен із нас — крапля води, але разом ми — океан". (…) Багаті та бідні, молоді та старі, різні соціальні класи, всі релігійні групи були разом, виявляючи волю нації та борючись. Це було прекрасно. Цієї холодної зими люди вистояли проти куль, проти поліцейських палиць і довели свою вірність демократичним цінностям та Європейському Союзу", – наголосив режисер.

Минулого року, коли почалася повномасштабна війна, ЗМІ запитували Афінеєвського про Україну. Він сказав: "Вони (українці – 24 канал) волелюбна нація, вони ніколи не здадуться, вони помруть стоячи й отримають кулі в обличчя, але вони ніколи не стануть навколішки. Це правда. Це те, що я бачив на Майдані". Афінеєвський назвавши це одним із найбільших уроків, які він засвоїв в Україні.

За словами режисера, протести в Україні, зображені у його фільмі "Зима у вогні", викликали аналогічні протести в інших країнах світу: Гонконгу, Венесуелі, Нікаразі, Чилі, Лівані. "Український народ проклав дорогу багатьом країнам до боротьби з диктаторами, до протистояння гнобленню. Вони створили керівництво революції 21 століття", — сказав він, додавши, що найвідоміші диктатори, такі як Гітлер чи Путін, завжди погано закінчують.

"Зима у вогні": дивіться трейлер фільму

Росіяни налякані, дволикі та отруєні пропагандою

Режисер, який народився в Росії, але емігрував у 1991 році й проживає зараз у США, також поділився своїми думками про російське суспільство і про те, що росіяни можуть піднятися на боротьбу за демократичні цінності та протистояти уряду.

"У Росії є кілька категорій (людей – 24 канал). Деякі бояться говорити та залишаються у зоні комфорту. Деякі байдужі, як багато російських артистів, які вважають Захід огидним, а потім розважаються американськими преміями Греммі. Є ще люди, глибоко отруєні пропагандою. Я думаю, що з російським населенням має статися щось серйозне, щоб воно отримало це одкровення. Їм вирішувати, чи хочуть вони залишатися рабами", — наголосив Афінеєвський, нагадавши, що не ставив собі за мету перемогти російську пропаганду своїм фільмом; найголовніше, щоб решта світу об'єдналася і допомогла Україні перемогти.

Допомагайте Україні, просвічуйте друзів, влаштовуйте кінопокази, збирайте кошти, організовуйте мітинги. Існують мільйони способів допомогти. Небезпечно суспільству залишатися у зоні комфорту. Потрібно вивести людей із зони комфорту, бо інакше завтра ви можете не сидіти на цих місцях, я можу не зніматись у наступних фільмах. Ми маємо щось зробити. Ваше серце підкаже, що робити, просто будьте відчиненими,

– сказав він.

Показ фільму та зустріч із режисером Євгеном Афінеєвським в Університеті Вітовта Великого відбулися 28 лютого. Його організувало посольство США у Литві.

Фільм "Свобода у вогні: Боротьба України за свободу" за участю оскароносної актриси Гелен Міррен отримав безліч нагород на Міжнародному кінофестивалі у Гемптоні, кінофестивалі у Савані, кінофестивалі у Мілл-Веллі та кінофестивалі у Брагачині. Він також отримав нагороду Kineo та номінацію на Стокгольмському кінофестивалі. Прем'єра фільмів Афінеєвського відбулася на Венеціанському міжнародному кінофестивалі, Міжнародному кінофестивалі у Теллуриді, Міжнародному кінофестивалі у Торонто, Римському міжнародному кінофестивалі та кінофестивалі "Санденс", а його роботи були номіновані на Оскар, Еммі та премію PGA.