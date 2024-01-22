Остановилось сердце: умер одесский актер и сценарист Евгений Хаит

21 января скончался одесский актер, продюсер, драматург и сценарист Евгений Хаит. По имеющейся информации, у него остановилось сердце.

Трагическое известие в своем фейсбуке сделал руководитель фракции "Слуга народа" в Одесском городском совете Олег Филимонов. Он отметил, что Евгений Хаит никогда не жаловался на проблемы с сердцем.

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Был участником команды КВН

Известно, что Евгений Хаит был участником команды КВН Одесского государственного университета. Он также был актером "Джентльмен-шоу", а также сценаристом телешоу "Голи и смешные".

Как отметил Олег Филимонов, у Евгения остановилось сердце, хотя он никогда не жаловался на него. Он добавил, что "воцарилась пустота". По его словам, Хаит был умником, очень тонким и талантливым человеком. Что он писал отличные стихи, прекрасные и глубокие эссе.

Мастер формулировок и наш бессменный коммерческий директор еще со времен наших после КВНовских гастролей. Как он любил жизнь! Он пел с ансамблем девушек. Он проводил кастинг для "Голых и смешных" и слыл знатоком женской красоты. Друг, без тебя так пусто и плохо! Почивай с миром,

– написал в сообщении Филимонов.

Известно, что прощание с Евгением Хаитом состоится 23 января в фойе Одесской киностудии. Оно начнется с 12:00 до 14:00. А похоронят культурного деятеля на Таировском кладбище.

Редакция Кино 24 выражает соболезнования родным и близким актера, драматурга и сценариста Евгения Хаита.