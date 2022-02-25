В четверг, 28 февраля, Академия направила письмо поддержки своим более 60 украинским членам, которое подписали председатель Европейской киноакадемии Майк Дауни, президент Агнешка Холланд и генеральный директор Маттий Воутер Кнолл. "Нынешний ежедневный рост напряженности может повлиять на вашу жизнь и здоровье, моральный дух и творческую работу", – говорится в письме.

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От имени сообщества, насчитывающая более 4200 членов Европейской киноакадемии, мы хотим выразить нашу солидарность с вами,

– объяснили члены Европейской академии.

По словам Академии, "Европейский кинематограф всегда формировался с важными ценностями. Человеческое достоинство, свобода, демократия, равенство, верховенство права и права человека являются ключевыми элементами создания лучших условий для работы режиссеров. Как Академия и благодаря своей работе мы решительно выступаем за эти ценности и протестуем против любого нарушения".

Будьте уверены, что мы поддержим вас,

– говорится в письме.

Европейская киноакадемия пообещала поддерживать своих коллег в Украине и считает, что ей необходимо "немедленно отойти от "молитв и мыслей" и сосредоточиться на том, какую практическую помощь может оказать нашим членам и сообществу".

Пока мы не знаем, как лучше помочь, но мы наблюдаем за ситуацией и обсуждаем с партнерами и членами ближе к границе в Польше,

– заявил Майк Дауни.