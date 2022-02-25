У четвер, 28 лютого, Академія надіслала лист підтримки своїм понад 60 українським членам, який підписали голова Європейської кіноакадемії Майк Дауні, президентка Агнешка ​​Голланд та генеральний директор Маттій Воутер Кнолл. "Нинішнє щоденне зростання напруженості може вплинути на ваше життя та здоров’я, моральний дух та творчу роботу", – йдеться у листі.

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Від імені спільноти, що налічує понад 4200 членів Європейської кіноакадемії, ми хочемо висловити нашу солідарність з вами,

– пояснили члени Європейської академії.

За словами Академії, "Європейський кінематограф завжди формувався з важливими цінностями. Людська гідність, свобода, демократія, рівність, верховенство права та права людини є ключовими елементами створення найкращих умов для роботи режисерів. Як Академія та завдяки своїй роботі ми рішуче виступаємо за ці цінності та протестуємо проти будь-якого порушення".

Будьте впевнені, що ми підтримаємо вас,

– йдеться у листі.

Європейська кіноакадемія пообіцяла підтримувати своїх колег в Україні та вважає, що їй необхідно "негайно відійти від "молитов і думок" та зосередитись на тому, яку практичну допомогу може надати нашим членам і спільноті".

Поки ми не знаємо, як краще допомогти, але ми спостерігаємо за ситуацією й обговорюємо з партнерами та членами ближче до кордону в Польщі,

– заявив Майк Дауні.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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