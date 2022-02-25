Европейская киноакадемия выражает солидарность с Украиной и обещает практическую помощь
Источник:Variety
На фоне российского вторжения, Европейская киноакадемия пообещала поддерживать своих членов в Украине и ищет практические способы помощи.
В четверг, 28 февраля, Академия направила письмо поддержки своим более 60 украинским членам, которое подписали председатель Европейской киноакадемии Майк Дауни, президент Агнешка Холланд и генеральный директор Маттий Воутер Кнолл. "Нынешний ежедневный рост напряженности может повлиять на вашу жизнь и здоровье, моральный дух и творческую работу", – говорится в письме.
Важно Какую помощь получила Украина от мира после российского вторжения: объяснения МИД
От имени сообщества, насчитывающая более 4200 членов Европейской киноакадемии, мы хотим выразить нашу солидарность с вами,
– объяснили члены Европейской академии.
По словам Академии, "Европейский кинематограф всегда формировался с важными ценностями. Человеческое достоинство, свобода, демократия, равенство, верховенство права и права человека являются ключевыми элементами создания лучших условий для работы режиссеров. Как Академия и благодаря своей работе мы решительно выступаем за эти ценности и протестуем против любого нарушения".
Будьте уверены, что мы поддержим вас,
– говорится в письме.
Европейская киноакадемия пообещала поддерживать своих коллег в Украине и считает, что ей необходимо "немедленно отойти от "молитв и мыслей" и сосредоточиться на том, какую практическую помощь может оказать нашим членам и сообществу".
Пока мы не знаем, как лучше помочь, но мы наблюдаем за ситуацией и обсуждаем с партнерами и членами ближе к границе в Польше,
– заявил Майк Дауни.
Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.
Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!