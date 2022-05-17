14 мая в Турине отгремел песенный конкурс Евровидение-2022. Победу одержала группа из Украины – Kalush Orchestra. Национальное жюри из Польши раз поддержало нас и отдало выступления 12 баллов, а вот от Украины польский исполнитель не получил ни одного балла. Это очень возмутило украинцев.
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Филипп Ильенко прокомментировал 0 баллов Польши от украинского жюри
В частности, о такой "профессиональной" оценке нашего жюри отозвалось немало известных украинцев. Среди них и Филипп Ильенко. Он отметил, что это следствие господства такой идеи как "искусство вне политики".
0 баллов братской Польши от украинского "профессионального" жюри Евровидения – это следствие господства в профессиональной среде идеи о "искусстве вне политики". Нет, ничто не вне политики. Это, в частности, доказал и вчерашний конкурс. Более того, искусство – это крайнее проявление политики. Более радикальным проявлением политики, чем искусство, является только война,
– прокомментировал Филипп Ильенко.
Скандал с баллами для Польши на Евровидении-2022
- Во время оглашения результатов голосования национального жюри Украины стало известно, что Польша от нашей страны не получила ни одного балла.
- Это очень возмутило украинцев, ведь поляки – наши друзья, которые во время войны помогают всем, чем могут.
- Обвинения посыпались по адресам членов жюри, среди которых была эстрадная певица Ирина Федишин.
- Артистка не принесла извинения, а заявила, что 12 баллов поставила Великобритании, а 10 баллов – Польше. Чтобы подтвердить слова, она даже опубликовала фотографии анкеты для голосования. Но это еще больше разозлило общественность.
- Однако впоследствии другой член жюри Андрей Капраль объяснил, что жюри дают не баллы, а выставляют места. Итак, Ирина Федишин дала Польше не 10 баллов, а поставила 10 место.
- На сайте Евровидения уже опубликовали результаты голосования жюри, где это ясно видно. Великобританию Ирина действительно поставила на первое место.