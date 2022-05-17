14 мая в Турине отгремел песенный конкурс Евровидение-2022. Победу одержала группа из Украины – Kalush Orchestra. Национальное жюри из Польши раз поддержало нас и отдало выступления 12 баллов, а вот от Украины польский исполнитель не получил ни одного балла. Это очень возмутило украинцев.

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Филипп Ильенко прокомментировал 0 баллов Польши от украинского жюри

В частности, о такой "профессиональной" оценке нашего жюри отозвалось немало известных украинцев. Среди них и Филипп Ильенко. Он отметил, что это следствие господства такой идеи как "искусство вне политики".

0 баллов братской Польши от украинского "профессионального" жюри Евровидения – это следствие господства в профессиональной среде идеи о "искусстве вне политики". Нет, ничто не вне политики. Это, в частности, доказал и вчерашний конкурс. Более того, искусство – это крайнее проявление политики. Более радикальным проявлением политики, чем искусство, является только война,

– прокомментировал Филипп Ильенко.

Скандал с баллами для Польши на Евровидении-2022