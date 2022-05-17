14 травня в Турині відгримів пісенний конкурс Євробачення-2022. Перемогу здобув гурт з України – Kalush Orchestra. Національне журі з Польщі вкотре підтримало нас та віддало виступу 12 балів, а от від України польський виконавець не отримав жодного балу. Це неабияк обурило українців.
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Пилип Іллєнко прокоментував 0 балів Польщі від українського журі
Зокрема про таке "професійне" оцінювання нашого журі відгукнулося чимало відомих українців. Серед них й Пилип Іллєнко. Він зазначив, що це є наслідком панування такої ідеї як "мистецтво поза політикою".
0 балів братній Польщі від українського "професійного" журі Євробачення – це наслідок панування в професійному мистецькому середовищі ідеї про "мистецтво поза політикою". Ні, ніщо не поза політикою. Це, зокрема, довів і вчорашній конкурс. Щобільше, мистецтво – це крайній прояв політики. Більш радикальним проявом політики, ніж мистецтво, є лише війна,
– прокоментував Пилип Іллєнко.
Скандал з балами для Польщі на Євробаченні-2022
- Під час оголошення результатів голосування національного журі України стало відомо, що Польща від нашої країни не отримала жодного балу.
- Це неабияк обурило українців, адже поляки – наші друзі, які у час війни допомагають всім, чим можуть.
- Звинувачення посипалися на адреси членів журі, серед яких була естрадна співачка Ірина Федишин.
- Артистка не вибачилася, а заявила, що 12 балів поставила Великій Британії, а 10 балів – Польщі. Щоб підтвердити слова, вона навіть опублікувала фото анкети для голосування. Та це ще більше розізлило громадськість.
- Однак згодом інший член журі Андрій Капраль пояснив, що журі дають не бали, а виставляють місця. Отже, Ірина Федишин дала Польщі не 10 балів, а поставила 10 місце.
- На сайті Євробачення вже опублікували результати голосування журі, де чітко це видно. Велику Британію Ірина справді поставила на перше місце.