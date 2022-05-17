14 травня в Турині відгримів пісенний конкурс Євробачення-2022. Перемогу здобув гурт з України – Kalush Orchestra. Національне журі з Польщі вкотре підтримало нас та віддало виступу 12 балів, а от від України польський виконавець не отримав жодного балу. Це неабияк обурило українців.

Читайте також Måneskin на сцені Євробачення-2022 виконав саундтрек до фільму про Елвіса Преслі

Пилип Іллєнко прокоментував 0 балів Польщі від українського журі

Зокрема про таке "професійне" оцінювання нашого журі відгукнулося чимало відомих українців. Серед них й Пилип Іллєнко. Він зазначив, що це є наслідком панування такої ідеї як "мистецтво поза політикою".

0 балів братній Польщі від українського "професійного" журі Євробачення – це наслідок панування в професійному мистецькому середовищі ідеї про "мистецтво поза політикою". Ні, ніщо не поза політикою. Це, зокрема, довів і вчорашній конкурс. Щобільше, мистецтво – це крайній прояв політики. Більш радикальним проявом політики, ніж мистецтво, є лише війна,

– прокоментував Пилип Іллєнко.

Скандал з балами для Польщі на Євробаченні-2022