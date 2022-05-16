Цього року на Каннському кінофестивалі відбудеться прем’єра фільму про Елвіса Преслі, що отримав назву "Елвіс". Режисером стрічки став знаменитий Баз Лурманн, відомий екранізацією "Великого Гетсбі", повідомляє 24 канал.

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Måneskin на сцені Євробачення-2022 виконав саундтрек до "Елвіса"

Колектив виконав кавер на кантрі-баладу Елвіса Преслі "If I Can Dream" 1968 року. У тексті синглу є цитати із виступів Мартіна Лютера Кінга.

Ми відчули величезний зв'язок (з Елвісом, – Кіно 24) і вирішили не втрачати нагоди попрацювати з ним. Ми дійсно пишаємось тим, що зробили, і тепер нам не терпиться побачити результат (у фільмі, – Кіно 24),

– заявив соліст колективу Дам'яно Давід.

Måneskin на сцені Євробачення-2022: слухайте уривок саундтреку до "Елвіса"

Нагадаємо, переможцем Євробачення-2022 став український гурт Kalush Orchestra. Італійський гурт Måneskin відреагували на результати Євробачення-2022. Вони наголосили, що перемога українців є заслуженою та символізує значно більше, ніж просто статус. Вони додали, що навіть у тяжкі часи музика є світлом.

Так, Україна! Kalush Orchestra. Це означає навіть більше, ніж заслужена перемога. У темні часи музика завжди здатна принести світло і змусити кожного почуватися ближче. Дякую,

– написали Måneskin.

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Фільм про Елвіс Преслі: що варто знати

Кінострічка розповість глядачам про нелегкий шлях Елвіса Преслі до світової слави, а також про 20-річні стосунки з таємничим менеджером Томом Паркером, в роль якого у фільмі перевтілився Том Генкс. Як повідомила пресслужба фільму, особливе місце у байопіку займає Прісцила Преслі (Олівія Деджонг), яка була дружиною Елвіса та однією з найвпливовіших людей у його житті.

Офіційний трейлер дає можливість поглянути на постмодерністський підхід Лурманна до життя короля рок-н-ролу. Однак, у центрі сюжету "Елвіса", за словами режисера, буде не лише легендарна зірка, а й людина, яка найбільше причетна до цієї історії – його менеджер Том.

Судячи з ролику, нам буде цікаво спостерігати за Томом Генксом, хоч і самі події в ролику трішки хаотичні, не дають чіткої інформації про сюжетну лінію. Хоч нам відомо, що стрічка розповість про життя Елвіса.

"Елвіс" 2022: дивіться український трейлер