Що відомо про стрічку

Режисером фільму про Елвіса Преслі став знаменитий Баз Лурманн, відомий екранізацією "Великого Гетсбі", повідомляє 24 канал. А головну роль зіграв Остін Батлер, який неймовірно подібний до легендарного артиста.

Читайте також Створено в Голлівуді: в яких стрічках можна побачити вигадані азартні ігри

Кінострічка розповість глядачам про нелегкий шлях Елвіса Преслі до світової слави, а також про 20-річні стосунки з таємничим менеджером Томом Паркером, в роль якого у фільмі перевтілився Том Генкс. Як повідомила пресслужба фільму, особливе місце у байопіку займає Прісцила Преслі (Олівія Деджонг), яка була дружиною Елвіса та однією з найвпливовіших людей у його житті.

Прем’єра крутого фільму/серіалу вже близько? Щоб не проводити час в нудному очікуванні, можна зіграти в улюблену гру на SlotoKing. Онлайн-казино має десятки відеослотів, кілька видів рулеток, покер, лотереї бінго та кено, які сподобаються навіть новачкам.

Хто такий Баз Лурманн і чому він зняв фільм про Елвіса Преслі

Це австралійський режисер, сценарист, актор та продюсер. Володар премії BAFTA за фільм "Ромео + Джульєтта". За стрічку "Мулен Руж!" у 2022 році став номінантом премій Оскар та Золотий глобус.

Якщо ви коли-небудь дивилися один із фільмів режисера База Лурманна, ви знаєте, що музика часто є центральним аспектом його стилю. Цьогорічний проєкт Лурманна, "Елвіс", обіцяє підняти його стиль на новий рівень.

Попри знайомство режисера з історичними стрічками, це його перша спроба створити біографічний фільм.

Що показали у трейлері

Офіційний трейлер, який вчора опублікували в мережі, дає можливість поглянути на постмодерністський підхід Лурманна до життя короля рок-н-ролу. Однак, у центрі сюжету "Елвіса", за словами режисера, буде не лише легендарна зірка, а й людина, яка найбільше причетна до цієї історії – його менеджер Том.

Судячи з трейлеру, нам буде цікаво спостерігати за Томом Генксом, хоч і самі події в ролику трішки хаотичні, не дають чіткої інформації про сюжетну лінію. Хоч нам відомо, що стрічка розповість про життя Елвіса.

"Елвіс" 2022: дивіться український трейлер

Акторський склад фільму "Елвіс"

Окрім Остіна Батлера, Тома Генкса та Олівії Деджонг, у картині зіграли:

Люк Брейсі – Джеррі Шиллінг;

Келвін Гаррісон-молодший – Бі Бі Кінг;

Дейкр Монтгомері – Стів Біндер;

Річард Роксбург – Вернон Преслі, батько Елвіса;

Хелен Томсон – Гледіс Преслі, мати Елвіса;

Девід Венгем – Хенк Сноу;

Алтон Мейсон – Літл Річард;

Адам Данн – Білл Блек;

Коді Сміт-Макфі – Джиммі Роджерс.

Як харизматичний Елвіс Преслі став королем рок-н-ролу

Хлопець із ранніх років цікавився музикою і любив співати, тож на 11-річчя отримав у подарунок від батьків – свою першу гітару, яка дала поштовх Елвісу займатися улюбленою справою, і згодом принесла йому світову славу.

Влітку 1954 року Преслі почав виступати разом із музикантами Скотті Муром і Білом Блеком, звалися вони колективно Blue Moon Boys. Ці виступи та нові сингли сприяли популярності співака в національному масштабі, вже через рік сингл I Forgot To Remember To Forget зайняв перше місце в хіт-параді у категорії кантрі в журналі Білборд.

1956 рік приніс Елвісу світову славу, в цей час виходять нові його сингли Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes і I Want You, I Need You, I Love You та відбуваються перші телевиступи, що викликали шок в Америці й миттєву любов американських підлітків: музика, одяг, рухи, манери та молодість Елвіса – все це було несхоже на звичайних виконавців кантрі чи традиційних естрадних співаків.

Акторський досвід

Окрім мрії стати музикантом, Преслі мав намір спробувати себе у ролі актора. Після демобілізації Елвіс і його продюсер зробили акцент на кінематографі, а пластинки стали саундтреками до фільмів.

На жаль, фільми "Солдатський блюз", "Кінг Креол", "Палаюча зірка", "Дикун" та інші не були касовими, альбоми з музикою з цих фільмів не мали особливої популярності. Однак сингли з голлівудськими піснями часто підкорювали хіт-паради. Також успішними були платівки His Hand in Mine, Something for Everybody, Pot Luck, оскільки співак продовжував вдало експериментувати з музичними жанрами, змішуючи блюз, госпел, кантрі та рокабілі.