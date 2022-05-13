Стрічку "Маріуполіс" Кведаравічюс зняв у 2016 році. Її називають "людською історією на тлі історичних потрясінь". Світова прем'єра фільму відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі. Картина розповідає про післявоєнне життя в Маріуполі, передає 24 канал.

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Цього року литовець приїхав на російсько-українську війну, щоб зняти другу частину документальної картини. Однак, у квітні його взяли в полон росіяни, а потім розстріляли у віці 45 років.

Стрічку "Маріуполіс 2" загиблого режисера Кведаравічюса покажуть в Каннах

Як повідомляє The Hollywood Reporter, наречена Кведаравічюса, Ганна Білоброва, яка була з ним у Маріуполі та вважається співрежисеркою нового фільму, змогла повернути знятий там матеріал і разом із монтажером Дунею Сичовою змонтувати його, щоб закінчити "Маріуполіс 2". Фільм покажуть 19 травня у Театрі Бунюеля та 20 травня у Театрі Аньєс Варда у Каннах.

Було важливо показати це (фільм "Маріуполіс 2", – Кіно 24), тому ми його додали,

– йдеться у заяві фестивалю.

"Маріуполіс": дивіться трейлер

Каннський кінофестиваль та Україна

Канни публічно засудили агресивну війну Росії проти України та усунули офіційну російську делегацію від участі у цьогорічному фестивалі та відмовили в акредитації російським журналістам.

Однак, не все так однозначно. Українська кіноспільнота вимагає припинити поширювання російського продукту в Каннах. Адже, як відомо, у фестивалі бере участь фільм російського режисера Кирила Серебреннікова про російського композитора "Дружина Чайковського".

Дмитро-Сухолиткий Собчук в інтерв’ю 24 каналу зауважив, що таке рішення "грає на руку" російській пропаганді й пропонує "відбілювання росіян", аби здавалося, що не всі росіяни такі погані.