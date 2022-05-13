Лента "Мариуполис" Кведаравичюс снял в 2016 году. Ее называют "человеческой историей на фоне исторических потрясений". Мировая премьера фильма прошла на Берлинском международном кинофестивале. Картина рассказывает о послевоенной жизни в Мариуполе, сообщает 24 канал.

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В этом году литовец приехал на русско-украинскую войну, чтобы снять вторую часть документальной картины. Однако в апреле его взяли в плен россияне, а затем расстреляли в возрасте 45 лет.

Лента "Мариуполис 2" погибшего режиссера Кведаравичюса покажут в Каннах

Как сообщает The Hollywood Reporter, невеста Кведаравичюса, Анна Белоброва, которая была с ним в Мариуполе и считается сорежиссером нового фильма, смогла вернуть отснятый там материал и вместе с монтажером Дуней Сычевой смонтировать его, чтобы закончить "Мариуполис 2". Фильм будет показан 19 мая в Театре Бунюэля и 20 мая в Театре Аньес Варда в Каннах.

Было важно показать это (фильм "Мариуполис 2" – Кино 24), поэтому мы его добавили,

– говорится в заявлении фестиваля.

"Мариуполис": смотрите трейлер

Каннский кинофестиваль и Украина

Канны публично осудили агрессивную войну России против Украины и отстранили официальную российскую делегацию от участия в фестивале и отказали в аккредитации российским журналистам.

Однако не все так однозначно. Украинское киносообщество требует прекратить распространение российского продукта в Каннах. Ведь, как известно, в фестивале принимает участие фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова о российском композиторе "Жена Чайковского".

Дмитрий-Сухолиткий Собчук в интервью 24 каналу отметил, что такое решение "играет на руку" российской пропаганде и предлагает "отбеливание россиян", чтобы казалось, что не все россияне так плохи.