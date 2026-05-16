Крутые фильмы для тех, кто не планирует смотреть Евровидение

Сегодня, 16 мая, в Вене пройдет финал юбилейного Евровидения. Но мы понимаем, что далеко не все фаны этого песенного конкурса, поэтому нужны альтернативные варианты на этот вечер.

24 Канал подобрал очень разные по жанрам фильмы, которые не просто имеют высокий рейтинг, а еще и понравятся самому требовательному зрителю.

"Богемная рапсодия", 2018

Рейтинг IMDb: 7,9

Биографический музыкальный фильм рассказывает о становлении британской рок-группы Queen, жизни фронтмена Фредди Меркьюри, творческих поисках фронтмена и создании культовых хитов. Сюжет охватывает период с 1970 по 1985 год, когда группа и ее участники переживали взлеты и падения. Финал ленты завершается триумфальным выступлением на концерте Live Aid.

Это тот случай, когда никакие слова не смогут передать атмосферу фильма.

"Ты, я и лето в Тоскане", 2026

Рейтинг IMDb: 6,3

Эта романтическая комедия рассказывает об Анне, которая внезапно теряет работу. Она отказалась от своей мечты стать шеф-поваром и решает кардинально изменить жизнь. Девушка отправляется в путешествие в солнечную Тоскану. Но и там ее ждет неприятность – в отелях нет мест, поэтому она поселяется в несколько заброшенной вилле. Ее путешествие превращается в романтическое приключение, когда Анна встречает привлекательного мужчину.

"Матрица", 1999

Рейтинг IMDb: 8,7

Фильм конца 90-х годов стал началом франшизы, считается одним из самых влиятельных научно-фантастических лент всех времен. Он вдохновил на создание трех сиквелов:

"Матрица: Перезагрузка" (2003);

"Матрица: Революция" (2003);

"Матрица: Воскресение" (2021).

Мир Матрицы – это иллюзия, существующая лишь в бесконечном сне обреченного человечества. Холодный мир будущего, в котором люди – лишь батарейки в компьютерных системах.

Какие еще фильмы можно посмотреть сегодня?

"Крестный отец" – сюжет разворачивается вокруг семьи Корлеоне, которая руководит мафиозной империей. Когда глава семьи теряет контроль, вся ответственность ложится на плечи его младшего сына Майкла, вернувшегося с войны.

А также можно обратить внимание на фильм "28 дней спустя". События разворачиваются в Великобритании, которую охватила пандемия чрезвычайно заразного вируса, превращающего людей в бешеных и жестоких убийц. В центре сюжета – несколько человек, которым удалось выжить и которые пытаются спастись в мире, стремительно погружающемся в хаос.