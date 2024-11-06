Кино 24 подготовил подборку фантастических фильмов, которые вызывали восхищение в детстве. Эти ленты подарят ощущение ностальгии и незабываемые эмоции во время просмотра.

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"Кинг-Конг" (2005)

Режиссер Карл Денхэм отправляется на загадочный Остров Черепа. Мужчина планирует снять там фильм и очень просит актрису Энн Дэрроу сыграть в ленте главную роль. Женщина соглашается, поэтому герои прибывают на место. Впрочем, неожиданно для себя они удивляются увиденному – перед ним предстала гигантская горилла, по имени Кинг-Конг. Об этой обезьяне ходят легенды, но, оказывается, что она, действительно, существует. Конг влюбляется в Энн и похищает ее у съемочной группы. Теперь дела команды идут совсем ужасно, но это не худшее, что может произойти с героями.

"Кинг-Конг": смотрите трейлер онлайн

"Люди в черном" (1997)

На Землю регулярно прибывают пришельцы, но об этом никто не знает благодаря секретному агентству "Люди в черном". Ее члены контролируют деятельность инопланетных существ и способствуют защите планеты от потенциальных угроз. Все агенты, одеты в черные костюмы, могут пользоваться новейшими технологиями, чтобы сохранять тайну пришельцев от обычных людей. Молодой полицейский Джей только вступил в ряды агентства, поэтому еще изучает все тонкости работы от своего напарника Кея. Мужчинам придется столкнуться с испытаниями и спасти Землю от тотального уничтожения.

"Люди в черном": смотрите трейлер онлайн

"Аватар" (2009)

Джейк – экс-солдат морской пехоты получил тяжелое ранение, поэтому теперь может передвигаться только на колесном кресле. Однажды мужчина узнает о смерти своего брата, который участвовал в программе по исследованию новой планеты. Джейк теперь должен заменить родного человека и отправиться в Пандору, где аборигены добывают достаточно ценный минерал. Мужчине нужно заслужить доверие новой расы, перевоплотившись в "аватара". Герой очень радуется, потому что может снова ходить, но он еще не знает, что совсем скоро ему придется сделать выбор – выполнять приказы командира или стать на защиту планеты Пандора и ее жителей.

"Аватар": смотрите трейлер онлайн

Эти фантастические фильмы, полны захватывающих событий, позволят окунуться в новые миры и забыть о проблемах и трудностях. Выбирайте ленту из перечня и наслаждайтесь просмотром!