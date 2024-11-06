Кіно 24 підготував добірку фантастичних фільмів, які викликали захоплення у дитинстві. Ці стрічки подарують відчуття ностальгії та незабутні емоції під час перегляду.

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"Кінг-Конг" (2005)

Режисер Карл Денхем вирушає на загадковий Острів Черепа. Чоловік планує зняти там фільм та дуже просить акторку Енн Дерроу зіграти у стрічці головну роль. Жінка погоджується, тому герої прибувають на місце. Втім, несподівано для себе вони дивуються побаченому – перед ним постала гігантська горила, на ім'я Кінг-Конг. Про цю мавпу ходять легенди, але, виявляється, що вона, справді, існує. Конг закохується в Енн та викрадає її в знімальної групи. Тепер справи команди йдуть зовсім жахливо, але це не найгірше, що може статися з героями.

"Кінг-Конг": дивіться трейлер онлайн

"Люди в чорному" (1997)

На Землю регулярно прибувають прибульці, але про це ніхто не знає завдяки секретній агенції "Люди в чорному". Її члени контролюють діяльність інопланетних істот та сприяють захисту планети від потенційних загроз. Усі агенти, вбрані у чорні костюми, мають змогу користуватися новітніми технологіями, щоб зберігати таємницю прибульців від звичайних людей. Молодий поліціянт Джей тільки-но вступив до лав агенції, тому ще вивчає всі тонкощі роботи від свого напарника Кея. Чоловікам доведеться стикнутися з випробуваннями та врятувати Землю від тотального знищення.

"Люди в чорному": дивіться трейлер онлайн

"Аватар" (2009)

Джейк – екссолдат морської піхоти отримав важке поранення, тому тепер може пересуватися лише на колісному кріслі. Одного дня чоловік дізнається про смерть свого брата, який брав участь у програмі з дослідження нової планети. Джейк тепер має замінити рідну людину та вирушити до Пандори, де аборигени видобувають досить цінний мінерал. Чоловікові треба заслужити довіру нової раси, перевтілившись в "аватара". Герой дуже радіє, бо може знову ходити, але він ще не знає, що зовсім скоро йому доведеться зробити вибір – виконувати накази командира або стати на захист планети Пандора та її мешканців.

"Аватар": дивіться трейлер онлайн

Ці фантастичні фільми, сповнені захопливих подій, дозволять поринути у нові світи та забути про проблеми й труднощі. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом!