Ранее стало известно, что компания Warner Bros. утвердила Мадса Миккельсен на роль Гриндельвальда, которая в предыдущих частях фильма "Фантастических тварей" принадлежала Джонни Деппу. Добавим также, что актеру не впервые придется приобщаться к уже популярной франшизе, ведь за последние годы он уже снялся в приквеле "Звездных войн" и "Докторе Стрэндже" от Marvel. Интересно также, что Миккельсен появится в 5 части фильмов об Индиане Джонсе.

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В интервью Collider актер объяснил, что ему очень важно развить собственный взгляд на своего персонажа.

Никому не нужно, чтобы я появился и пытался что-нибудь скопировать. Это творческое самоубийство, особенно в нашем случае: когда все уже было сыграно, и сыграно искусно. Словом, нам нужно навести мосты между тем, что делал он [Джонни Депп], и тем, что буду делать я. Возможно, это будет личный взгляд; возможно, особое отношение к определенным ситуациям. Так или иначе, необходимо искать собственный подход,

– подчеркнул Миккельсен.

На вопрос, что привлекло его в "Фантастических тварях", Миккельсен заметил, что принять участие в съемках популярной франшизы – большая возможность для европейского актера.

"Я большой поклонник вселенной Поттера, и это своего рода жанр, с которым ты не поработаешь в моей части мира. В Дании вы не найдете таких бюджетов, поэтому, очевидно, когда это произошло, это была фантастическая возможность", – поделился Мадс Миккельсен.

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Премьера третьей части "Фантастических тварей" предварительно запланирована на 15 июля 2022 года.