Раніше стало відомо, що компанія Warner Bros. затвердила Мадса Міккельсена на роль Ґріндельвальда, яка у попередніх частинах фільму "Фантастичні звірі" належала Джонні Деппу. Додамо також, що актору не вперше доведеться долучатись до вже популярної франшизи, адже за останні роки він вже знявся у приквелі "Зоряних війн" та "Докторі Стрендж" від Marvel. Цікаво також, що Міккельсен з'явиться у 5 частині фільмів про Індіану Джонса.

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В інтерв'ю для Collider актор пояснив, що йому дуже важливо розвинути власний погляд на свого персонажа.

Нікому не потрібно, щоб я з'явився і намагався що-небудь скопіювати. Це творче самогубство, особливо в нашому випадку: коли все вже було зіграно, та зіграно майстерно. Словом, нам потрібно навести мости між тим, що робив він [Джонні Депп], і тим, що буду робити я. Можливо, це буде особистий погляд; можливо, особливе ставлення до певних ситуацій. Так чи інакше, необхідно шукати власний підхід,

– підкреслив Міккельсен.

На запитання, що привернуло його до "Фантастичних звірів", Міккельсен зауважив, що взяти участь у зйомках популярної франшизи – є неабиякою можливістю для європейського актора.

"Я великий шанувальник всесвіту Поттера, і це свого роду жанр, з яким ти не попрацюєш в моїй частині світу. У Данії ви не знайдете такий бюджет для фільму, тому, очевидно, коли це сталося, це була фантастична можливість", – поділився Мадс Міккельсен.

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Прем'єра третьої частини "Фантастичних звірів" попередньо запланована на 15 липня 2022 року.