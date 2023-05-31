"Феномен Ивасюка" – это новый и глубокий взгляд на биографию и творчество композитора. "Более часа наслаждения и истории о невероятном человеке", – комментируют фильм украинцы.

Смотрите также 10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix, которые обожают в Украине

"Феномен Ивасюка": почему стоит посмотреть фильм об украинском гении

На ютуб-канале "Загін Кіноманів" фильм "Феномен Ивасюка" появился 30 мая. За сутки видео получило более 100 тысяч просмотров и почти 2,5 тысячи комментариев. Украинские зрители отмечают: "Здесь должны быть миллионы просмотров", а также делятся своими эмоциями после увиденного:

"Это просто непревзойденная работа! Какой звук! Какая качественная картинка! И наконец акцент на творческом таланте, а не на трагической гибели";

"Человек, прописавший генетический код украинской нации музыкальными нотами. Только обратите внимание, как от оригинальных песен Ивасюка муравьи идут по телу";

"Очень крутая работа, надо действительно помнить и уважать гениев украинской музыки и культуры";

Нет слов… талант! В сердце каждого украинца мелодии его песен, а это невозможно оккупировать, пленить, украсть, удалить, выжечь, уничтожить… "песня будет среди нас!".

От полномасштабного вторжения песни Владимира Ивасюка вроде бы получили второе дыхание. Они заполонили соцсети, люди монтировали видео с нашими военными в ТикТок и, в конце концов, эта музыка давала нам надежду, в которой мы так нуждались,

– говорит Виталий Гордиенко.

Сообщается, что команда проекта пыталась проанализировать, как 20-летний парень из Кицмани сумел написать песню, что 42 года после его смерти объединяет страну не хуже Государственного гимна Украины.

"Мы привыкли воспринимать его значительно старше и серьезнее – и совсем забыли, что на время смерти ему было всего-навсего 30 лет. Мы создали из него идеал, монумент, супергероя, а на самом деле он обычный человек со своими проблемами, переживаниями", – поделился Виталий Гордиенко.

Бекграунд съемок фильма / Пресс-служба фильма

Вроде того, как с Тараса Шевченко в свое время "снимали кожуха", "Загін Кіноманів" попытался раскрыть фигуру Владимира Ивасюка путем искренних рассказов его семьи, друзей и коллег. Галина Ивасюк, Святослав Вакарчук, Богдан Стельмах и другие поделились своими воспоминаниями о композиторе. И, как и многие другие, авторы видео стремились рассказать обстоятельства его смерти. Однако Гордиенко подчеркнул: "Нужно говорить о нем не в контексте его смерти, а в контексте его творчества".

"Феномен Ивасюка": смотрите фильм