"Феномен Івасюка" – це новий та глибокий погляд на біографію та творчість українського композитора. "Більше ніж годину насолоди й історії про неймовірну людину", – коментують фільм українці.

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"Феномен Івасюка": чому варто переглянути фільм про українського генія

На ютуб-каналі "Загін Кіноманів" фільм "Феномен Івасюка" з’явився 30 травня. За добу відео отримало понад 100 тисяч переглядів і майже 2,5 тисячі коментарів. Українські глядачі зазначають: "Тут має бути мільйони переглядів", а також діляться своїми емоціями після побаченого:

"Це просто неперевершена робота! Який звук! Яка якісна картинка! І нарешті акцент на творчому таланті, а не на трагічній загибелі";

"Людина, яка прописала генетичний код української нації музичними нотами. Тільки зверніть увагу, як від оригінальних пісень Івасюка мурашки ідуть по тілу";

"Дуже крута робота, треба дійсно пам'ятати та шанувати геніїв української музики й культури";

Нема слів… талант! В серці кожного українця мелодії його пісень, а це неможливо окупувати, взяти в полон, вкрасти, видалити, випалити, знищити… "пісня буде поміж нас!".

Від повномасштабного вторгнення пісні Володимира Івасюка ніби отримали друге дихання. Вони заполонили соцмережі, люди монтували відео з нашими військовими в ТікТок і, зрештою, ця музика давала нам надію, якої ми так потребували,

– каже Віталій Гордієнко.

Повідомляється, що команда проєкту намагалася проаналізувати, як 20-річний хлопець з Кіцмані зумів написати пісню, що 42 роки по його смерті об’єднує країну не гірше Державного гімну України.

"Ми звикли сприймати його значно старшим та серйознішим – і зовсім забули, що на час смерті йому було всього-на-всього 30 років. Ми створили з нього ідеал, монумент, супергероя, а насправді він звичайна людина зі своїми проблемами, переживаннями", – поділився Віталій Гордієнко.

Бекграунд зйомок фільму / Пресслужба фільму

На кшталт того, як з Тараса Шевченка свого часу "знімали кожуха", "Загін Кіноманів" спробував розкрити постать Володимира Івасюка шляхом щирих розповідей його сім'ї, друзів та колег. Галина Івасюк, Святослав Вакарчук, Богдан Стельмах та інші поділилися своїми спогадами та думками про композитора. І, як і багато інших, автори відео прагнули розповісти обставини його смерті. Однак Гордієнко наголосив: "Треба говорити про нього не в контексті його смерті, а в контексті його творчості".

"Феномен Івасюка": дивіться фільм