В списке наиболее часто просматриваемых украинцами проектов также оказался новый фильм "Форсаж 10" и драматический сериал "Горничная", вышедший в 2021 году. Ниже смотрите полный список фильмов и сериалов и выбирайте что-нибудь для вечернего просмотра.

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Самые популярные фильмы Netflix в Украине

За период с 22 по 28 мая в лидеры выбилась драма "Мать" с Дженнифер Лопес в главной роли. Лента исследует сложные решения, с которыми приходится столкнуться матери, а также раскрывает сущность материнской любви и жертвенности. По сюжету мать Зои постоянно оказывается в опасности и надвигает опасность на свою дочь. Фильм вышел на Netflix перед Днем матери, 12 мая.

Кроме, Лопес, главные роли сыграли:

  • Люси Паэс – Зои;
  • Омари Хардвик – Агент Круз;
  • Джозеф Файнс – Эдриан Ловелл;
  • Гаэль Гарсия Берналь – Эктор Альварез;
  • Пол Ратти – Джонс;
  • Ивонн Сенат Джонс – Джонс;
  • Джесси Гарсия – Тарантула.

"Мать": смотрите трейлер

Больше проектов в рейтинге:

  • "Кровь и золото", 2023 год;
  • "Город лжи", 2018 год;
  • "День матери", 2016;
  • "Большая стена", 2016 год;
  • "Идеальный мужчина", 2005 год;
  • "Турбо", 2013 год;
  • "Подводная братва", 2004 год;
  • "Форсаж 9: Безудержная сага", 2021 год;
  • "Маршрут к любви", 2023 год.

Самые популярные фильмы Netflix в Украине / Netflix

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Самые популярные сериалы Netflix в Украине

Первую позицию среди сериалов занял проект Fubar. Сериал вышел на Netflix с украинским дубляжом. Арнольд Шварценеггер сыграл роль Люка, который вместе с дочерью Эммой постепенно выясняют, что оба являются агентами ЦРУ. Рискованная миссия под прикрытием превращается в семейный конфликт. В сериале сыграла еще американская актриса Моника Барбаро и менее известный актер Милан Картер. Сериал состоит из 8 серий.

"Fubar": смотрите трейлер

Больше проектов в рейтинге:

  • "Бриджертоны: История королевы Шарлотты", 1 сезон, 2023 год;
  • "Целую, Китти", 1 сезон, 2023 год;
  • "Ночной агент", 1 сезон, 2023;
  • "Бриджертоны", 1, 2 сезона, 2020 – 2022 годы;
  • "Переулок Светлячков", 1, 2 сезона, 2021 – 2023 годы;
  • "Императрица", 1 сезон, 2022;
  • "Горничная", 1 сезон, 2021 год.

Самые популярные сериалы Netflix / Netflix