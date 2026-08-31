Певица Ферги показала подросшего сына от звезды "Трансформеров": мальчику уже 13 лет

Еще вчера он был маленьким мальчиком на семейных фото, а теперь уже заметно вытянулся и совсем повзрослел. Ферги редко показывает сына, поэтому его 13-летие стало хорошим поводом поделиться новыми снимками – и заодно напомнить, как быстро растут дети, особенно когда успеваешь только моргнуть.

Бывшая солистка группы The Black Eyed Peas и сольная исполнительница Ферги показала в своем инстаграме своего единственного сына. Отец Аксла – голливудский актер Джош Дюамель, известный по роли Уильяма Леннокса в франшизе "Трансформеры".

Ферги и Дюамель были женаты с 2009 года, а их сын родился в 2013-м; супруги официально развелись в 2019 году.

В честь 13-летия Аксла Ферги опубликовала серию фотографий – от архивных снимков с сыном-младенцем до свежих фотографий подростка. Певица призналась, что не может поверить, как быстро он вырос, и назвала сына добрым, веселым и классным парнем.

И если вам кажется, что Аксел вырос буквально за одну ночь – вы не одиноки. Еще недавно Джош Дюамель показывал совместные фото с сыном, на которых уже особенно заметно, что парень стремительно догоняет папу по росту.

Сам Дюамель также поздравил Акселя с днем рождения и поделился архивными фотографиями. Актер отметил, что гордится тем, каким добрым, заботливым и вдумчивым парнем вырос его сын.

Несмотря на развод, Ферги и Джош Дюамель поддерживают хорошие отношения и вместе занимаются воспитанием Аксла. Голливудский развод без публичной войны – кажется, так тоже можно было.

Кстати, Чарли Шин тоже может удивить: его дети уже давно выросли, а некоторые из них выбрали совсем не тот путь, которого можно было бы ожидать от голливудской семьи. Мы собрали фото, как сейчас выглядят дети актера и чем они занимаются.