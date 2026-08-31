Колишня солістка гурту The Black Eyed Peas та сольна виконавиця Фергі у своєму Instagram показала свого єдиного сина. Батько Аксла – голлівудський актор Джош Дюамель, відомий за роллю Вільяма Леннокса у франшизі "Трансформери".

Фергі та Дюамель були одружені з 2009 року, а їхній син народився у 2013-му; подружжя офіційно розлучилося у 2019 році.

На честь 13-річчя Аксла Фергі опублікувала серію фотографій – від архівних кадрів із сином-немовлям до свіжих знімків підлітка. Співачка зізналася, що не може повірити, наскільки швидко він виріс, і назвала сина добрим, веселим та крутим хлопцем.

І якщо вам здається, що Аксел виріс буквально за одну ніч – ви не одні. Ще недавно Джош Дюамель показував спільні фото із сином, на яких уже особливо помітно, що хлопець стрімко наздоганяє тата за зростом.

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Сам Дюамель також привітав Аксла з днем народження та поділився архівними фотографіями. Актор зазначив, що пишається тим, яким добрим, турботливим і вдумливим хлопцем виріс його син.

Попри розлучення, Фергі та Джош Дюамель підтримують хороші стосунки й разом займаються вихованням Аксла. Голлівудське розлучення без публічної війни – здається, так теж можна було.

До речі, Чарлі Шин теж має чим здивувати: його діти вже давно виросли, а деякі з них обрали зовсім не той шлях, який можна було б очікувати від голлівудської родини. Ми зібрали фото, як зараз виглядають діти актора та чим вони займаються.



