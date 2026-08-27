Як повідомляє HELLO, Шин став батьком дуже рано і, скажемо так, не завжди був найкращим прикладом для своїх дітей. Але зараз актор називав дітей однією з головних причин, через які вирішив позбутися залежності.

Перша донька Чарлі - Кассандра Естевес



Кассандра Естевес / Фото Інстаграм



Першою дитиною Шина стала Кассандра, яка народилась від його шкільного кохання Паули Профіт. Дівчинка народилася у грудні 1984 року, коли майбутній голлівудський скандаліст був лише 19-річним хлопцем.

Попри бурхливе особисте життя, Чарлі залишався частиною важливих моментів життя доньки. У 2010 році він провів Кассандру до вівтаря на її весіллі з Кейсі Гаффманом. А у 2013 році вона стала мамою — у неї народилася донька Луна, онука Чарлі Шина.

Друга донька Самі Шин



Самі Шин / Фото Інстаграм



У березні 2004 року Чарлі та його тодішня дружина Деніз Річардс стали батьками доньки Самі. Вона буквально виросла перед камерами: ще у дитинстві з’явилася в епізоді «Двох з половиною чоловіків», а пізніше — у реаліті-шоу матері Denise Richards: It's Complicated та The Real Housewives of Beverly Hills.

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Після 18-річчя Самі почала створювати контент на OnlyFans. Рішення доньки не викликало у батька захвату: Шин прямо заявив, що не підтримує її вибір, хоча визнав, що не може його контролювати. Замість цього він попросив доньку зберігати гідність, творчий підхід і не поступатися власними принципами.

Третя донька - Лола Шин



Лола Шин / Фото Інстаграм



Третя дитина актора ,та друга донька від Деніз Річардс, Лола, народилася у червні 2005 року — через три місяці після того, як її мати подала на розлучення.

На відміну від сестри, Лола не надто прагне до публічності. І, чесно кажучи, це в родині Шина можна вважати цілком зрозумілою стратегією. Вона веде власний подкаст Heavenly Bonded, але загалом тримається осторонь великого медійного життя.

Два сина - Боб і Макс



Боб і Макс / Фото Інстаграм



У березні 2009 року Чарлі та його третя дружина Брук Мюллер стали батьками близнюків Боба і Макса. Хлопчики народилися на шість тижнів раніше терміну.

За даними матеріалу, близнюки нині живуть із батьком. Коли їм було чотири роки, їх вилучили з-під опіки матері. У 2023 році Шин говорив, що переважно сам виховує хлопців, поки їхня мама намагається вирішити власні проблеми. Він описував синів як розумних, веселих і дуже класних підлітків.

Шин і Мюллер мають спільну юридичну опіку, хоча угода 2022 року передбачає, що у випадку рецидиву з боку матері батько може отримати одноосібну опіку.

А як щодо особистого життя іншої голлівудської зірки? Чи у стосунках зараз Том Круз і хто такі його колишні.