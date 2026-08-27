Как сообщает HELLO, Шин стал отцом очень рано и, скажем так, не всегда был лучшим примером для своих детей. Но сейчас актер назвал детей одной из главных причин, по которым решил избавиться от зависимости.

Первая дочь Чарли – Кассандра Эстевес



Кассандра Эстевес / Фото инстаграма



Первым ребенком Шина стала Кассандра, которая родилась от его школьной любви Паулы Профит. Девочка появилась на свет в декабре 1984 года, когда будущий голливудский скандалист был всего лишь 19-летним парнем.

Несмотря на бурную личную жизнь, Чарли оставался частью важных моментов жизни дочери. В 2010 году он вел Кассандру к алтарю на ее свадьбе с Кейси Хаффманом. А в 2013 году она стала мамой – у нее родилась дочь Луна, внучка Чарли Шина.

Вторая дочь Сэми Шина



Сами Шин / Фото инстаграма



В марте 2004 года Чарли и его тогдашняя жена Дениз Ричардс стали родителями дочери Сами. Она буквально выросла перед камерами: еще в детстве появилась в эпизоде сериала "Два с половиной человека", а позже – в реалити-шоу своей матери Denise Richards: It's Complicated и The Real Housewives of Beverly Hills.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

После того как Сами исполнилось 18 лет, она начала создавать контент на OnlyFans. Решение дочери не вызвало у отца восторга: Шин прямо заявил, что не поддерживает ее выбор, хотя и признал, что не может его контролировать. Вместо этого он попросил дочь сохранять достоинство, творческий подход и не отступать от собственных принципов.

Третья дочь – Лола Шин



Лола Шин / Фото инстаграма



Третий ребенок актера и вторая дочь от Дениз Ричардс, Лола, родилась в июне 2005 года – через три месяца после того, как ее мать подала на развод.

В отличие от сестры, Лола не слишком стремится к публичности. И, честно говоря, в семье Шина это можно считать вполне понятной стратегией. Она ведет собственный подкаст Heavenly Bonded, но в целом держится в стороне от большой медийной жизни.

Два сына – Боб и Макс



Боб и Макс / Фото инстаграма



В марте 2009 года Чарли и его третья жена Брук Мюллер стали родителями близнецов Боба и Макса. Мальчики родились на шесть недель раньше срока.

Согласно информации в материале, близнецы сейчас живут с отцом. Когда им было четыре года, их забрали из-под опеки матери. В 2023 году Шин говорил, что в основном сам воспитывает мальчиков, пока их мама пытается решить собственные проблемы. Он описывал сыновей как умных, веселых и очень классных подростков.

Шин и Мюллер имеют совместную юридическую опеку, хотя соглашение 2022 года предусматривает, что в случае рецидива со стороны матери отец может получить единоличную опеку.

А что касается личной жизни другой голливудской звезды? В отношениях ли сейчас Том Круз и кто такие его бывшие.