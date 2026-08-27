Недавно Daily Mail опубликовал материал о том, что 64-летний Том Круз якобы переживает из-за своей нынешней холостяцкой жизни. Издание со ссылкой на источники утверждает, что Круз чувствует себя одиноким, хотя и не находится в отчаянном поиске любви. Между тем его бывшие возлюбленные одна за другой демонстрируют, что жизнь после Тома существует – и, похоже, даже довольно неплохая.

Ана де Армас



Ана де Армас / Фото Getty Images



Последний громкий роман Круза, о котором активно говорил таблоидный мир, связывали с Аной де Армас. По данным Daily Mail, их отношения начали обсуждать после совместных появлений в Лондоне в 2025 году. Затем последовали частные перелеты, день рождения Дэвида Бекхэма и прогулки.

Но роман, по словам источников издания, в итоге не сложился. Причиной якобы стала сложность совместить отношения с профессиональными амбициями. В результате вместо очередной голливудской любовной истории получилась дружба. Между тем де Армас уже проводит время с музыкантом Бето Монтенегро, и теперь их фотографируют вместе гораздо охотнее, чем Круза с его новой пассией.

Кэти Холмс



Кэти Холмс / Фото Getty Images



Еще одна бывшая актриса, Кэти Холмс, также живет своей жизнью. В 2026 году она публично подтвердила отношения с художником Джейсоном Ярмоски, что делает эпоху "TomKat" окончательною частью голливудских архивов.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Круз и Холмс поженились в 2006 году после стремительного романа, но их история завершилась разводом в 2012-м. По словам источника Daily Mail, разрыв стал для актера публично болезненной историей. Издание также пишет, что Круз якобы не любит, когда в его окружении упоминают имя Холмс.

Николь Кидман



Том Круз и Николь Кидман / Фото Getty Images



Отношения Тома Круза и Николь Кидман в свое время были одними из самых известных в Голливуде. Они поженились в 1990 году, воспитывали двоих усыновленных детей, а их развод в 2001-м стал одним из самых обсуждаемых событий шоу-бизнеса того периода.

По словам источника издания, у пары были серьезные конфликты, в частности из-за карьеры и конкуренции. Однако сейчас Круз якобы не сожалеет о том, как сложилась жизнь Кидман, и даже восхищается ее профессиональными достижениями.

После брака с Крузом Кидман вышла замуж за Кита Урбана, а их почти двадцатилетняя супружеская жизнь завершилась разводом, который был оформлен в январе 2026 года. В настоящее время пресса связывает актрису с инвестором Майклом Райнштайном, хотя официально их отношения не подтверждены.

А вот Пенелопа Крус – это отдельная история



Пенелопа Крус / Фото Getty Images



Как утверждает источник Daily Mail, именно Пенелопа Крус может оставаться для актера той самой "женщиной, которая ушла". Они познакомились на съемках фильма "Ванильное небо" в 2001 году, а расстались в начале 2004-го. Представители пары тогда называли причиной расставания загруженность и карьерные обстоятельства.

Однако источник издания утверждает гораздо более драматичную версию: Круз якобы был очень влюблен, хотел жениться и завести детей, но после разрыва остался с разбитым сердцем. Пенелопа впоследствии вышла замуж за Хавьера Бардема, с которым состоит в браке уже много лет.

В чем проблема Круза

По словам источников, главная любовь актера – кино. И именно оно якобы мешает всему остальному: романтическим отношениям, дружбе и даже обычной личной жизни. Отдельно упоминается его приверженность сайентологии, которая, по словам источников, также может быть важным фактором для потенциальных партнерш.

При этом Круз, как утверждает издание, хотел бы снова жениться и иметь стабильные отношения. То есть проблема, похоже, не в том, что 64-летний актер не хочет любви. Он просто очень давно живет в режиме, где работа занимает центральное место.

Напомним, что уже в начале октября в кинотеатрах выйдет новый фильм с Крузом, где он вообще не похож на себя.