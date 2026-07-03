По сообщениям СМИ, актер на протяжении многих лет строго контролирует использование своего образа, поэтому производители мерча вынуждены идти на компромиссы. А вот в отношении опасных трюков Круз гораздо менее придирчив – их в его коллекции хватит не на одну книгу рекордов.

Лицо, которого почти нет на полках



Фильм "Миссия невыполнима" / Кадр из фильма



Как известно, Том Круз неохотно разрешает использовать свою внешность в сувенирной продукции, видеоиграх или коллекционных фигурках. Именно поэтому персонажи в играх часто лишь отдаленно напоминали актера, а фигурку Funko Pop по фильму "Мумия" даже отозвали из продажи. Исключением стал разве что Итан Гант в виде LEGO-минифигурки.

Герой не только в кино

За годы карьеры Круз не раз помогал людям и за пределами съемочной площадки. Он оплатил лечение женщины, попавшей в ДТП, помогал эвакуировать пассажиров с яхты, загоревшейся у Капри, и вместе с полицией спасал детей из толпы на премьере "Миссии невыполнимой". Иногда образ героя оказывается не только сценарным решением.

Человек, который не доверяет дублерам

Полет на внешней части самолета, восхождение на Бурдж-Халифу, шестиминутная задержка дыхания под водой или прыжок на мотоцикле со скалы – для Круза это не способ привлечь внимание, а часть работы.

Ради одного трюка Круз совершил более 13 тысяч тренировочных заездов на мотоцикле и более 500 прыжков с парашютом. А потом решил, что этого недостаточно, и установил рекорд Гиннеса, совершив 16 прыжков с горящим парашютом.

Киев, Львов и новый фильм

В 2019 году Том Круз неожиданно променял голливудские павильоны на украинские улицы. Актер приехал в Украину в поисках локаций для нового фильма и успел прогуляться по львовской площади Рынок и спуститься в киевское метро на станции "Золотые ворота".

Дисциплина вместо секретов

Каякинг, бег, силовые тренировки, фехтование – режим Круза больше напоминает подготовку спецназовца, чем жизнь кинозвезды. Сам актер неоднократно говорил, что постоянно учится – от работы камеры до монтажа, ведь для него кино состоит из деталей.

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