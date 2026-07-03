За повідомленнями медіа, актор роками суворо контролює використання власного образу, тож виробники мерчу змушені шукати компроміси. А от із небезпечними трюками Круз значно менш вибагливий – їх у його колекції вже вистачить не на одну книгу рекордів.

Обличчя, якого майже немає на полицях



Фільм "Місія нездійсненна" / Кадр з фільму



Як відомо Том Круз неохоче дозволяє використовувати свою зовнішність у сувенірній продукції, відеоіграх чи колекційних фігурках. Саме тому персонажі в іграх часто лише віддалено нагадували актора, а фігурку Funko Pop за фільмом "Мумія" навіть відкликали з продажу. Винятком став хіба що Ітан Гант у вигляді LEGO-мініфігурки.

Герой не лише в кіно

За роки кар'єри Круз не раз допомагав людям і поза знімальним майданчиком. Він оплатив лікування жінки, яка потрапила в ДТП, допомагав евакуювати пасажирів із яхти, що загорілася біля Капрі, та разом із поліцією рятував дітей із натовпу на прем'єрі "Місії нездійсненної". Іноді образ героя виявляється не лише сценарним рішенням.

Людина, яка не довіряє дублерам

Політ на зовнішній частині літака, сходження на Бурдж-Халіфу, шестихвилинна затримка дихання під водою чи стрибок на мотоциклі зі скелі – для Круза це не спосіб привернути увагу, а частина роботи.

Заради одного трюку Круз виконав понад 13 тисяч тренувальних заїздів на мотоциклі й більше 500 стрибків із парашутом. А потім вирішив, що цього замало, і встановив рекорд Гіннеса, виконавши 16 стрибків із палаючим парашутом.

Київ, Львів і новий фільм

У 2019 році Том Круз несподівано проміняв голлівудські павільйони на українські вулиці. Актор приїхав до України шукати локації для нового фільму й встиг прогулятися львівською площею Ринок та спуститися в київське метро на станції "Золоті ворота".

Дисципліна замість секретів

Каякінг, біг, силові тренування, фехтування – режим Круза більше нагадує підготовку спецпризначенця, ніж життя кінозірки. Сам актор неодноразово говорив, що постійно вчиться – від роботи камери до монтажу, адже для нього кіно складається з деталей.

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