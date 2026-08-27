Нещодавно Daily Mail опублікував матеріал про те, що 64-річний Том Круз нібито переживає через своє нинішнє холостяцьке життя. Видання з посиланням на джерела стверджує, що Круз почувається самотнім, хоча не перебуває у відчайдушному пошуку кохання. Тим часом його колишні кохані одна за одною демонструють, що життя після Тома існує — і, схоже, навіть досить непогане.

Ана де Армас



Ана де Армас / Фото Getty images



Останній гучний роман Круза, про який активно говорив таблоїдний світ, пов'язували з Аною де Армас. За даними Daily Mail, їхні стосунки почали обговорювати після спільних появ у Лондоні у 2025 році. Далі були приватні перельоти, день народження Девіда Бекхема та прогулянки.

Але роман, за словами джерел видання, зрештою не склався. Причиною нібито стала складність поєднати стосунки з професійними амбіціями. У результаті замість чергової голлівудської історії кохання вийшла дружба. Тим часом де Армас уже проводить час із музикантом Бето Монтенегро, і тепер їх фотографують разом значно охочіше, ніж Круза з його новою пасією.

Кеті Голмс



Кеті Голмс / Фото Getty images



Ще одна колишня актора, Кеті Голмс, також живе своїм життям. У 2026 році вона публічно підтвердила стосунки з художником Джейсоном Ярмоскі, тож епоха "TomKat" остаточно залишилася у категорії голлівудських архівів.

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Круз і Голмс одружилися у 2006 році після стрімкого роману, але їхня історія завершилася розлученням у 2012-му. За словами джерела Daily Mail, розрив став для актора публічно болючою історією. Видання також пише, що Круз нібито не любить, коли в його оточенні згадують ім'я Голмс.

Ніколь Кідман



Том Круз та Ніколь Кідман / Фото Getty images



Стосунки Тома Круза та Ніколь Кідман свого часу були одними з найвідоміших у Голлівуді. Вони одружилися у 1990 році, виховували двох усиновлених дітей, а їхнє розлучення у 2001-му стало однією з найобговорюваніших подій шоу-бізнесу того періоду.

За словами джерела видання, у пари були серйозні конфлікти, зокрема через кар'єру та конкуренцію. Проте зараз Круз нібито не шкодує про те, як склалося життя Кідман, і навіть захоплюється її професійними досягненнями.

Після шлюбу з Крузом Кідман вийшла заміж за Кіта Урбана, а їхнє майже двадцятирічне подружнє життя завершилося розлученням, яке було оформлено у січні 2026 року. Нині преса пов'язує акторку з інвестором Майклом Райнстайном, хоча офіційно їхні стосунки не підтверджені.

А от Пенелопа Крус — окрема історія



Пенелопа Крус / Фото Getty images



Як стверджує джерело Daily Mail, саме Пенелопа Крус може залишатися для актора тією самою «жінкою, яка пішла». Вони познайомилися на зйомках "Ванільного неба" у 2001 році, а розійшлися на початку 2004-го. Представники пари тоді називали причиною розставання завантаженість і кар'єрні обставини.

Однак джерело видання стверджує значно драматичнішу версію: Круз нібито був дуже закоханий, хотів одружитися й мати дітей, але після розриву залишився розбитим. Пенелопа згодом вийшла заміж за Хав'єра Бардема, з яким перебуває у шлюбі вже багато років.

У чому проблема Круза

За словами джерел, головне кохання актора — кіно. І саме воно нібито заважає всьому іншому: романтичним стосункам, дружбі та навіть звичайному особистому життю. Окремо згадується його відданість саєнтології, яка, за словами джерел, також може бути важливим фактором для потенційних партнерок.

При цьому Круз, як стверджує видання, хотів би знову одружитися і мати стабільні стосунки. Тобто проблема, схоже, не в тому, що 64-річний актор не хоче кохання. Він просто дуже давно живе в режимі, де робота займає центральне місце.

Нагадаємо, що вже на початку жовтня в кінотеатрах вийде новий фільм з Крузом, де він взагалі е схожий на себе.