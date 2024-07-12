Украинцы протестуют: в Испании проводят фестиваль, который организовали российские пропагандисты

Украинские активисты обнаружили, что в испанском городе Торревьеха проходит кинофестиваль Sol Film Festival. Организаторами мероприятия являются две россиянки Татьяна Семенова и ее дочь Анна Семенова.

Активисты разыскали информацию о позиции организаторов относительно войны и обратились к властям Испании с требованием остановить мероприятие. Однако местные власти лишь подтвердили проведение фестиваля.

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В Испании проводят организованный россиянами фестиваль: что известно

Украинцы организовали митинги и акции протеста, чтобы сообщить испанцам и другим иностранцам об истинной цели фестиваля. Согласно информации в социальных сетях, мероприятие все же проводят.

Мероприятие является прямой угрозой для международного имиджа нашей страны и европейских ценностей, которые мы все разделяем. Особенно циничным выглядит то, что мероприятие, которое организуют российские пропагандисты, будет проходить с 11 по 13 июля. Именно в ту неделю, когда Россия совершила очередное страшное преступление, расстреляв ракетами детскую больницу Охматдет и 2 роддома, а также вызвала многочисленные человеческие потери,

– отметили местные украинцы.

Украинцы обратились за комментарием к местным властям Торревьехи. Однако мэр Эдуардо Долон на прямые вопросы о том, почему он позволяет проведение подобного фестиваля, заявил, что у него отсутствуют юридические основания для запрета, поскольку фестиваль является "международным" и не имеет участия российских режиссеров.

В 2022 году украинцы создали соответствующую петицию, однако организаторы лишь переименовали событие, удалив акцент на российские корни, и теперь он известен как "Международный фестиваль SOL в Испании" вместо предыдущего "Российский кинофестиваль SOL в Испании".

Организаторами фестиваля являются россиянки Татьяна Семенова и ее дочь Анна Семенова.

Президент фестиваля Татьяна Семенова посещала Крым после оккупации, а также регулярно участвует в российских культурных мероприятиях. В своих социальных сетях она поддерживает политику Путина, отрицает российскую агрессию против Украины, высмеивает украинцев и украинскую власть.