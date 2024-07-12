О большой потере в мире кино стало известно 11 июля. Актриса умерла из-за осложнений, которые были вызваны диабетом.

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Подробности смерти звезды "Сияния" Шелли Дюваль

Трагическое известие о смерти звезды сообщил муж, Дэн Гилрой. Он отметил, что она ушла после долгих страданий, и считает, что это, наверняка, лучшее для нее.

Я не могу передать, как мне ее не хватает,

– добавил мужчина.

Мужчина подтвердил, что Шелли находилась в госпитале из-за осложнений диабета "последние несколько месяцев" и была прикована к постели. Он выразил радость за нее, что теперь она освободилась от страданий.

Трудности актрисы во время съемок в "Сиянии"

Фильм "Сияние" вошел в Книгу рекордов Гиннеса по количеству повторных съемок одной сцены с диалогами – их было целых 148 раз. Режиссер Стэнли Кубрик заставлял ее повторять каждый диалог в кадре более 35 раз.

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Кроме того, сцена, в которой героиня Шелли Дюваль бежит наверх, имея в руках бейсбольную биту, сталкиваясь со своим мужем, была переснята изнурительные 127 раз. Также известно, что режиссер Стэнли Кубрик не рассказал Дюваль о том, что Николсон будет пробивать топором закрытую дверь, что вызвало настоящую напуганную реакцию актрисы.