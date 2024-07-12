Активісти розшукали інформацію про позицію організаторок щодо війни й звернулися до влади Іспанії з вимогою зупинити захід. Однак місцева влада лише підтвердила проведення фестивалю.

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В Іспанії проводять організований росіянами фестиваль: що відомо

Українці організували мітинги та акції протесту, щоб повідомити іспанців та інших іноземців про справжню мету фестивалю. Відповідно до інформації у соціальних мережах, захід все ж проводять.

Захід є прямою загрозою для міжнародного іміджу нашої країни та європейських цінностей, які ми всі поділяємо. Особливо цинічним виглядає те, що захід, який організовують російські пропагандисти, буде проходити з 11 до 13 липня. Саме в той тиждень, коли Росія вчинила черговий страшний злочин, розстрілявши ракетами дитячу лікарню Охматдит та 2 пологові будинки, а також спричинила чисельні людські втрати,

– наголосили місцеві українці.

Українці звернулися за коментарем до місцевої влади Торрев'єхи. Проте мер Едуардо Долон на прямі запитання про те, чому він дозволяє проведення подібного фестивалю, заявив, що у нього відсутні юридичні підстави для заборони, оскільки фестиваль є "міжнародним" і не має участі російських режисерів.

У 2022 році українці створили відповідну петицію, проте організатори лише перейменували подію, видаливши акцент на російські корені, і тепер він відомий як "Міжнародний фестиваль SOL в Іспанії" замість попереднього "Російський кінофестиваль SOL в Іспанії".

Організаторками фестивалю є росіянки Тетяна Семенова та її донька Анна Семенова.

Президентка фестивалю Тетяна Семенова відвідувала Крим після окупації, а також регулярно бере участь у російських культурних заходах. У своїх соціальних мережах вона підтримує політику Путіна, заперечує російську агресію проти України, висміює українців та українську владу.