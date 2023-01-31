Без Дафны: почему Фиби Дайневор не появится в 3 сезоне "Бриджертонов"

Английская актриса Фиби Дайневор покинула популярный сериал "Бриджертоны" перед третьим сезоном. По словам звезды, теперь она хочет быть зрительницей шоу.

Актриса Фиби Дайневор не появится в третьем сезоне "Бриджертонов", который выйдет в 2023 году. Она сыграла Дафну Бассет, герцогиню Гастингс, и присоединится к герцогу Гастингсу – Реге-Жана Пейджу, покинувшему шоу после 1 сезона.

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Фиби Дайневор покинула "Бриджертонов" перед третьим сезоном

Персонажке Дафни Бриджертон был посвящен первый сезон сериала, вышедший в 2020 году. С тех пор фильм оказался в рейтинге самых популярных проектов Netflix и даже обошел по активности просмотров тогда знаменитый "Ход королевы" с Аней Тейлор-Джой.

Сценарий для фильма взяли из романа современной писательницы Джулии Квин. Ее книга "Герцог и я" получила не меньший успех, а сама литератор была приглашенным консультантом сериала. По сюжету первого сезона семья Бриджертонов – одна из самых примечательных в Лондоне. Все потому, что все представители этой аристократической семьи выделяются своим умом и красотой. Но когда наступает время отдавать замуж старшую дочь Дафну, популярность этой семьи может пошатнуться или резко взлететь. Все будет зависеть от слухов, которые распространяет лондонская сплетница леди Уистлдоун.

Но когда в Лондон возвращается холост граф Гастингс, сюжет сериала резко меняется и приковывает внимание зрителей. Он заключает с Дафной соглашение, согласно которому он притворяется ее женихом, чтобы все британские мамочки прекратили сватать его к дочерям. Но, по классике жанра, все выходит из-под контроля, а Гастингсу придется забыть прежние обещания и впервые задуматься над женитьбой.

Это было так необычно и по-новому. Мы не были уверены, это будет историческая драма или что за драма, будет ли в ней современная музыка... Мы снимали, надеясь на лучшее и думая, во что все обернется. Когда я наконец-то посмотрела шоу, я подумала: "О, оно хорошее!",

– сказала Фиби Дайневор, размышляя об успехе шоу.



Семья Бриджертонов в первом сезоне сериала / Фото Netflix

Второй сезон "Бриджертон" рассказал о старшем брате семьи Энтони. Основой для фильма также стали книги Джулии Квинн. Бестселлер вышел на прилавки с названием "Виконт, который меня любил".

В третьем и четвертом сезонах планируют показать события из книг "Предложение от джентльмена" и "Роман с мистером Бриджертоном".

"Бриджертоны": смотрите трейлер 3 сезона

Ранее в интервью Variety продюсер шоу Шонда Раймс рассказывала, что видит "Бриджертонов" в восьми сезонах. Поскольку, в сериале основное внимание уделяется восьми братьям и сестрам Бриджертону, Раймс поделилась, что понятно, что в сериале будет один сезон для каждого персонажа. Однако, по словам продюсерши, шоу может выйти за пределы восьми сезонов, если Netflix справится с этой задачей: "У Бриджертонов – восемь братьев и сестер, и, насколько я понимаю, у Бриджертонов – восемь сезонов. А может, и больше".

Сегодня, параллельно с работой над третьим сезоном сериала идет производство приквела "Королева Шарлотта: История Бриджертонов". Он расскажет историю брака королевы Шарлотты с королем Джорджем. Главную роль сыграла Индия Амартейфио. Недавно Netflix показал первый кадр из сериала.