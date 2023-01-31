Актриса Фібі Дайневор не з’явиться в третьому сезоні "Бріджертонів", що вийде у 2023 році. Вона зіграла Дафну Бассет, герцогиню Гастінгс, і приєднається до герцога Гастінгса – Реге-Жана Пейджа, який покинув шоу після 1 сезону.

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Фібі Дайневор покинула "Бріджертонів" перед третім сезоном

Персонажці Дафні Бріджертон був присвячений перший сезон серіалу, який вийшов у 2020 році. З того часу стрічка опинилась у рейтингу найпопулярніших проєктів Netflix та навіть обійшла за активністю переглядів тоді знаменитий "Хід королеви" з Анею Тейлор-Джой.

Сценарій для стрічки взяли з роману сучасної письменниці Джулії Квін. Її книга "Герцог і я" отримала не менший успіх, а сама літераторка була запрошеним консультантом серіалу. За сюжетом першого сезону, родина Бріджертонів – одна з найпримітніших у Лондоні. А все тому, що всі представники цієї аристократичної сім'ї виділяються своїм розумом і красою. Та коли наступає час віддавати заміж старшу доньку Дафну, популярність цієї родини може похитнутись, або ж різко злетіти. Все залежатиме від чуток, які поширює лондонська пліткарка леді Вістлдоун.

Та коли у Лондон повертається неодружений граф Гастінгс, сюжет серіалу різко змінюється та приковує увагу глядачів. Він укладає з Дафною угоду, згідно з якою він вдає її нареченого, аби всі британські матусі припинили сватати його до доньок. Але, за класикою жанру, все виходить з-під контролю, а Гастінгсу доведеться забути колишні обіцянки та вперше задуматись над одруженням.

Це було так незвично і по-новому. Ми не були впевнені, це буде історична драма, або що за драма, чи буде в ній сучасна музика... Ми знімали, сподіваючись на краще і гадаючи, у що все обернеться. Коли я нарешті подивилася шоу, я подумала: "О, воно гарне!",

– сказала Фібі Дайневор, роздумуючи про успіх шоу.



Родина Бріджертонів у першому сезоні серіалу / Фото Netflix

Другий сезон "Бріджертонів" розповів про старшого брата родини Ентоні. Основою для стрічки також стали книги Джулії Квінн. Бестселер вийшов на прилавки із назвою "Віконт, який мене любив".

У третьому та четвертому сезонах планують показати події із книг "Пропозиція від джентльмена" і "Роман з містером Бріджертоном".

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Раніше в інтерв'ю Variety продюсерка шоу Шонда Раймс розповідала, що бачить "Бріджертонів" у восьми сезонах. Оскільки, в серіалі основна увага приділяється восьми братам і сестрам Бріджертон, Раймс поділилася, що зрозуміло, що в серіалі буде один сезон для кожного персонажа. Однак, за словами продюсерки, шоу може вийти за межі восьми сезонів, якщо Netflix впорається з цим завданням: "У Бріджертонів – вісім братів та сестер, і, наскільки я розумію, у Бріджертонів – вісім сезонів. А може, й більше".

Сьогодні, паралельно з роботою над третім сезоном серіалу йде виробництво приквела "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів". Він розповість історію шлюбу королеви Шарлотти з королем Джорджем. Головну роль зіграла Індія Амартейфіо. Нещодавно Netflix показав перший кадр із серіалу.